Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Nordeste entra em alerta com chegada de frente fria e avanço de ciclone

Confira a previsão do tempo para todas as regiõesdo país

Victoria Isabel
Por
Frente fria é associada a ciclone extratropical
Frente fria é associada a ciclone extratropical - Foto: Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A chegada de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical deve provocar mudanças no tempo em várias regiões do Brasil neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas do Nordeste também entram em alerta para chuvas intensas, principalmente no litoral e no sul da Bahia.

De acordo com a previsão, os maiores acumulados de chuva entre sábado, 23, e domingo, 24, devem atingir o sul baiano, além do litoral entre Aracaju e Maceió. Há ainda possibilidade de pancadas isoladas no norte do Piauí e do Ceará.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto isso, o ciclone extratropical deve provocar temporais, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de granizo nas regiões Sul e Sudeste do país, principalmente entre domingo e segunda-feira, 25.

No Nordeste, apesar do alerta para chuvas em áreas litorâneas, grande parte do interior deve seguir com tempo seco e muitas nuvens. As temperaturas máximas podem chegar a 36°C em partes do Ceará, enquanto cidades do centro-sul baiano podem registrar mínimas próximas de 14°C.

Na Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) já havia alertado para a atuação de um sistema frontal no litoral do estado, aumentando a nebulosidade e favorecendo chuvas em Salvador, Região Metropolitana e cidades do litoral até domingo.

Leia Também:

SALVADOR

Salvador: BR-324 terá trechos interditados para avanço das obras do VLT
Salvador: BR-324 terá trechos interditados para avanço das obras do VLT imagem

INEMA

Bahia tem praias impróprias para banho neste fim de semana; confira
Bahia tem praias impróprias para banho neste fim de semana; confira imagem

TECNOLOGIA

Nova exigência no estacionamento do Salvador Shopping vira alvo de críticas
Nova exigência no estacionamento do Salvador Shopping vira alvo de críticas imagem

Já no Sul do país, a previsão é de maior instabilidade atmosférica, com risco elevado de tempestades no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Inmet também alerta para possibilidade de granizo em áreas do oeste da região sulista.

No Sudeste, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem enfrentar chuva forte, trovoadas e ventos intensos ao longo do fim de semana. Em áreas mais frias dessas regiões, os termômetros podem marcar entre 10°C e 12°C.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Chuva Ciclone Nordeste

Relacionadas

Mais lidas