Nordeste entra em alerta com chegada de frente fria e avanço de ciclone

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A chegada de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical deve provocar mudanças no tempo em várias regiões do Brasil neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas do Nordeste também entram em alerta para chuvas intensas, principalmente no litoral e no sul da Bahia.

De acordo com a previsão, os maiores acumulados de chuva entre sábado, 23, e domingo, 24, devem atingir o sul baiano, além do litoral entre Aracaju e Maceió. Há ainda possibilidade de pancadas isoladas no norte do Piauí e do Ceará.

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Enquanto isso, o ciclone extratropical deve provocar temporais, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de granizo nas regiões Sul e Sudeste do país, principalmente entre domingo e segunda-feira, 25.

No Nordeste, apesar do alerta para chuvas em áreas litorâneas, grande parte do interior deve seguir com tempo seco e muitas nuvens. As temperaturas máximas podem chegar a 36°C em partes do Ceará, enquanto cidades do centro-sul baiano podem registrar mínimas próximas de 14°C.

Na Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) já havia alertado para a atuação de um sistema frontal no litoral do estado, aumentando a nebulosidade e favorecendo chuvas em Salvador, Região Metropolitana e cidades do litoral até domingo.

Já no Sul do país, a previsão é de maior instabilidade atmosférica, com risco elevado de tempestades no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Inmet também alerta para possibilidade de granizo em áreas do oeste da região sulista.

No Sudeste, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem enfrentar chuva forte, trovoadas e ventos intensos ao longo do fim de semana. Em áreas mais frias dessas regiões, os termômetros podem marcar entre 10°C e 12°C.