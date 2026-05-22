Nova exigência no estacionamento do Salvador Shopping vira alvo de críticas

Clientes do Salvador Shopping usaram as redes sociais para reclamar de mudanças no sistema de estacionamento automático do empreendimento. Segundo os relatos, agora é necessário baixar o aplicativo oficial do shopping e cadastrar previamente a placa do veículo para utilizar a tag de acesso rápido.



A alteração gerou críticas entre consumidores, que apontam excesso de burocracia em um serviço criado justamente para oferecer praticidade. Entre as reclamações estão dificuldades para idosos, dependência de internet e preocupações com o compartilhamento de dados pessoais.

Em uma publicação que repercutiu nas redes sociais, um consumidor criticou o que chamou de “imposição digital” por parte do empreendimento.



“Você paga uma tag justamente para ter celeridade. A vida já é corrida. Aí chega no shopping e descobre que não basta ter a tag: querem obrigar você a baixar um aplicativo, cadastrar placa e preencher dados pessoais”, escreveu.

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O autor da postagem também afirmou que o debate vai além do simples download do aplicativo. “O debate é sobre imposição. O mais impressionante é ver gente defendendo com unhas e dentes o shopping, como se questionar abuso fosse errado. No Brasil, muitas vezes o problema nem é só quem impõe. É quem aceita calado e ainda critica quem cobra respeito”, declarou.



Outro consumidor afirmou ter encontrado dificuldades por possuir mais de um veículo vinculado ao serviço. “Eu que tenho dois carros simplesmente não tenho como entrar com o segundo. Aí vem o funcionário do @salvadorshopping dizer pra eu baixar no celular de algum parente kkkkkkk. Não pensaram nem nisso? Que complicação desnecessária ”, comentou.



Shopping afirma que mudança é opcional

Em nota, o Salvador Shopping informou que o cadastro unificado das tags no aplicativo foi implementado para adequar os fluxos de entrada e saída à nova tecnologia de leitura de placas, adotada em substituição ao antigo sistema baseado em antenas.



Segundo a administração, a atualização reduz falhas de comunicação registradas anteriormente e melhora o controle de acesso e a segurança, permitindo uma identificação mais ágil dos clientes



O shopping também reforçou que a adesão ao novo modelo é facultativa. De acordo com o empreendimento, o uso do aplicativo é necessário apenas para clientes que optarem pela utilização da tag de estacionamento, não sendo obrigatório para acesso ao shopping, ao estacionamento convencional ou às demais facilidades do local.