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GATO DE ENERGIA

Flagra! Carro elétrico é carregado em poste de energia em Salvador

O registro foi feito em uma rua popular de Salvador

Franciely Gomes
Por
O carro usava a energia do poste para ser carregado
O carro usava a energia do poste para ser carregado - Foto: Reprodução | TV Bahia

Moradores de um condomínio no bairro de Pirajá, em Salvador, registraram uma cena curiosa nesta sexta-feira, 22. Um carro elétrico foi flagrado sendo carregado em um poste de energia na rua.

No registro, é possível ver o veículo conectado na fiação do poste, fazendo o famoso “gato de energia”, prática ilegal de desviar ou fraudar o consumo de eletricidade diretamente da rede da distribuidora.

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Responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica na capital baiana, uma equipe da Neoenergia Coelba foi enviada ao local para desativar a ligação irregular do condutor do veículo, que não teve sua identidade revelada.

Vale reforçar que práticas deste tipo podem prejudicar o veículo e ocasionar acidentes para a população local, como incêndios e apagões, deixando o local sem energia.

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Tags

carro elétrico Neoenergia Coelba Salvador

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