Nordeste lidera ranking de região que mais mata trans no Brasil

A bandeira trans consiste em cinco faixas horizontais: duas azuis claras, duas rosas e uma branca no centro - Foto: Reprodução | Shutterstock

Cento e cinco pessoas transexuais foram mortas no país em 2024, segundo dados do registro nacional realizado pela Rede Trans Brasil. A pesquisa aponta que a região Nordeste lidera no total de vítimas, com 40. Em seguida, vêm Sudeste, com 35, Centro-oeste, com 14, Norte, com 10, o Sul, com 5, e o Distrito Federal, com 1.

O número de homicídios representa queda de 12% em relação ao levantado em 2023, quando houve 119. No entanto, mesmo com a diminuição, o Brasil segue sendo o país que mais mata trans desde 2008, segundo o Trans Murder Monitoring, parceria global de monitoramento de assassinatos de membros da comunidade. Dos 350 casos reportados no mundo, 30% foram em solo nacional.

Para catalogar os casos, a Rede Trans Brasil recolhe as mortes divulgados pelos meios de comunicação e as denunciadas à própria organização. Desde o início do monitoramento, em 2016, já foram registrados 1.181 assassinatos de pessoas trans.

Segundo último levantamento do Observatório de Mortes e Violência LGBTI+, de 2023, a cada 38h uma pessoa da comunidade morria violentamente no país. Um levantamento feito pela organização mostra que o número de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil cresceu 13,2% em 2024, quando comparado com os registros do ano anterior.