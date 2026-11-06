RECORDE MUNDIAL
Nordestinos integram lista das 10 pessoas mais velhas do mundo
Idosos brasileiros estão sendo acompanhados por uma organização especializada
O Nordeste dominou mais um ranking mundial. Das dez pessoas mais velhas do mundo, três delas são brasileiras e nordestinas, ocupando a 4ª, 5ª e 9ª posição na lista da LongeviQuest, organização especializada no monitoramento de supercentenários pelo mundo.
A primeira brasileira a aparecer é Yolanda Beltrão de Azevedo, de Alagoas. A idosa de 115 anos é considerada a pessoa mais longeva do Brasil hoje, ganhando apenas da pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, que também tem 115 anos, mas é alguns meses mais nova.
Quem também integra a lista é o cearense João Marinho Neto, de 114 anos. Apesar de ocupar o nono lugar no ranking, ele foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo.
Centenários são acompanhados de perto
Além de integrarem a lista mundial, os centenários são acompanhados de perto pela LongeviQuest. A organização se dedica à pesquisa, identificação, validação e monitoramento de pessoas com 108 anos ou mais.
Seus dados ficam registrados em um banco de dados mundial sobre longevidade humana, que é atualizado continuamente a partir das novas informações validadas pela equipe, podendo alterar o ranking.
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Confira a lista completa:
- Ethel Caterham (Reino Unido) – 21 de agosto de 1909 – 117 anos
- Naomi Whitehead (Estados Unidos) – 26 de setembro de 1910 – 116 anos
- Lúcia Laura Sangenito (Itália) – 22 de novembro de 1910 – 116 anos
- Yolanda Beltrão de Azevedo (Alagoas, Brasil) – 13 de janeiro de 1911 – 115 anos
- Beatriz Ferreira Duarte (Brasil) – 21 de junho de 1911 – 115 anos
- Fuyo Kishimoto (Japão) – 20 de dezembro de 1911 – 115 anos
- Madeleine Dellamonica (França) – 23 de julho de 1912 – 114 anos
- Mulher cujo nome não foi revelado a pedido da família, moradora de Ashiya (Japão) – 18 de setembro de 1912 – 114 anos
- João Marinho Neto (Brasil) – 5 de outubro de 1912 – 114 anos
- Catherine Ferrell (Estados Unidos) – 10 de outubro de 1912 – 114 anos