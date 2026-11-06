Nordestinos integram lista das 10 pessoas mais velhas do mundo

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O Nordeste dominou mais um ranking mundial. Das dez pessoas mais velhas do mundo, três delas são brasileiras e nordestinas, ocupando a 4ª, 5ª e 9ª posição na lista da LongeviQuest, organização especializada no monitoramento de supercentenários pelo mundo.

A primeira brasileira a aparecer é Yolanda Beltrão de Azevedo, de Alagoas. A idosa de 115 anos é considerada a pessoa mais longeva do Brasil hoje, ganhando apenas da pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, que também tem 115 anos, mas é alguns meses mais nova.

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Quem também integra a lista é o cearense João Marinho Neto, de 114 anos. Apesar de ocupar o nono lugar no ranking, ele foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo.

Centenários são acompanhados de perto

Além de integrarem a lista mundial, os centenários são acompanhados de perto pela LongeviQuest. A organização se dedica à pesquisa, identificação, validação e monitoramento de pessoas com 108 anos ou mais.

Seus dados ficam registrados em um banco de dados mundial sobre longevidade humana, que é atualizado continuamente a partir das novas informações validadas pela equipe, podendo alterar o ranking.

Confira a lista completa: