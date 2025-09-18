PREVISÃO DO TEMPO
Onda de calor chega no Brasil nesta quinta; saiba como cada região será atingida
As altas temperaturas devem persistir até o dia 22 de setembro
Por Carla Melo
Uma nova onda de calor deve afetar a maior parte das regiões do Brasil a partir desta quinta-feira, 18, e devem persistir até o dia 22 de setembro, segundo o Climatempo, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Esta será a sexta onda de calor registrada somente em 2025 e acontece justamente na última semana do inverno no Brasil.
Confira quais as regiões afetadas pelas altas temperaturas
Nordeste
No Nordeste do país, as instabilidades seguem se espalhando sobre a costa leste da região, ainda bastante associadas à entrada de umidade de origem oceânica. Ainda assim, as pancadas de chuva seguem bastante irregulares, e intercalam com momentos de aparição do sol. No interior nordestino, o tempo segue firme e bastante quente, com alerta de baixa umidade do ar marcando presença no período da tarde.
As regiões com estiagem intensa e severa seguem com risco bastante elevado para a ocorrência de incêndios florestais. As atenções na Bahia são direcionadas ao Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e o Vale São-Franciscano da Bahia.
Norte
No Norte, calor e umidade continuam atuando como precursores das instabilidades no Amazonas, Roraima e Rondônia, com risco de fortes pancadas de chuva durante o dia – não sendo descartada também a ocorrência de temporais isolados. Acre segue com previsão de chuva isolada, que deve variar entre fraca e moderada intensidade.
No Pará, algumas cidades da divisa com o Amazonas também podem contar com chuva forte à tarde. Já o Amapá e o Tocantins seguem com predomínio de sol e tempo firme ao longo do dia.
Sul
Nesta quinta-feira, a intensificação de uma área de baixa pressão centralizada no interior do continente deve favorecer novamente o fluxo de umidade vindo da região norte do país, contribuindo assim para que as instabilidades ganhem força novamente sobre o Rio Grande do Sul.
As pancadas de chuva começam a se espalhar a partir do período da tarde, atingindo áreas do oeste, campanha, missões e região central, variando entre moderada a pontual forte intensidade, acompanhadas por raios e rajadas de vento. Porto Alegre/RS segue com tempo aberto, variações de nebulosidade durante o dia e destaque para o calor.
Na faixa litorânea, os ventos continuam ganhando força ao longo do dia, com rajadas mais fortes que variam entre 51 e 70 km/h, mesmo sem a presença de chuva. Em Santa Catarina e no Paraná, o dia ainda deverá contar com predomínio de tempo firme, sol e calor.
Sudeste
No Sudeste, a circulação de ventos próximo à costa mantém a entrada de umidade e realiza a manutenção das instabilidades entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com dia de céu mais encoberto e condições para pancadas de chuva com fraca intensidade entre a costa fluminense e capixaba. Pode chover também com fraca intensidade de maneira isolada no litoral paulista.
Nas demais regiões interioranas de São Paulo, o predomínio ainda será de tempo firme, com calor intenso e baixa umidade do ar marcando presença no período da tarde.
O cenário permanece favorável à ocorrência de incêndios florestais, tal como a propagação daqueles já existentes. Em Minas Gerais, ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas e ocasionais sobre alguns pontos – sobretudo a partir do período da tarde.
Centro Oeste
No Centro-Oeste, a circulação de umidade vinda do norte do país e que transita sobre a região deve seguir estimulando a formação de instabilidades sobre o norte e oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Em boa parte do estado mato-grossense, há risco de chuva forte seguida por raios e ventos – não sendo descartados eventuais temporais.
O estado de Goiás e o Distrito Federal começaram a apresentar pancadas irregulares nos últimos dias, e o cenário deverá se manter nesta quinta-feira, com condições para chuva isolada em alguns pontos, mas que pode vir com forte intensidade – acompanhadas de raios e ventos.
