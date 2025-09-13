Menu
SALVADOR
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Fim de semana será de tempo nublado em Salvador; veja previsão

Temperatura na capital baiana deve variar entre 20 °C e 30 °C

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/09/2025 - 8:28 h
Neste sábado, 13, a capital deve registrar variação de 20 °C a 30 °C
Neste sábado, 13, a capital deve registrar variação de 20 °C a 30 °C -

O final de semana em Salvador será de céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva.

Sgeundo a Defesa Civil (Codesal), neste sábado, 13, a capital deve registrar variação de 20 °C a 30 °C, com cerca de 40% de chance de precipitação. No domingo, 14 as condições se mantêm semelhantes, mas a possibilidade de chuva cai para 30%.

Já na Região Metropolitana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo também será marcado por muitas nuvens. Em Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho há chance de pancadas de chuva, enquanto em Feira de Santana,a previsão indica céu com poucas nuvens e temperaturas entre 19 °C e 29 °C.

Previsão em outras cidades:

  • Vitória da Conquista

Sábado: céu aberto

Domingo: muitas nuvens

Temperaturas: 13 °C a 30 °C

  • Itabuna

Sábado: nublado com chuva isolada

Domingo: muitas nuvens

Temperaturas: 19 °C a 28 °C

  • Ilhéus

Sábado: nublado com chuva isolada

Domingo: nublado com chuva isolada

Temperaturas: 18 °C a 29 °C

  • Porto Seguro

Sábado: muitas nuvens

Domingo: nublado com chuva isolada

Temperaturas: 19 °C a 29 °C

  • Barreiras

Sábado: céu claro com névoa seca

Domingo: poucas nuvens

Temperaturas: 17 °C a 36 °C

  • Luís Eduardo Magalhães

Sábado: claro com névoa seca

Domingo: poucas nuvens com névoa seca

Temperaturas: 17 °C a 33 °C

  • Juazeiro

Sábado: poucas nuvens

Domingo: poucas nuvens

Temperaturas: 16 °C a 31 °C

