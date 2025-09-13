CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
Fim de semana será de tempo nublado em Salvador; veja previsão
Temperatura na capital baiana deve variar entre 20 °C e 30 °C
Por Leilane Teixeira
O final de semana em Salvador será de céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva.
Sgeundo a Defesa Civil (Codesal), neste sábado, 13, a capital deve registrar variação de 20 °C a 30 °C, com cerca de 40% de chance de precipitação. No domingo, 14 as condições se mantêm semelhantes, mas a possibilidade de chuva cai para 30%.
Já na Região Metropolitana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo também será marcado por muitas nuvens. Em Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho há chance de pancadas de chuva, enquanto em Feira de Santana,a previsão indica céu com poucas nuvens e temperaturas entre 19 °C e 29 °C.
Previsão em outras cidades:
- Vitória da Conquista
Sábado: céu aberto
Domingo: muitas nuvens
Temperaturas: 13 °C a 30 °C
- Itabuna
Sábado: nublado com chuva isolada
Domingo: muitas nuvens
Temperaturas: 19 °C a 28 °C
- Ilhéus
Sábado: nublado com chuva isolada
Domingo: nublado com chuva isolada
Temperaturas: 18 °C a 29 °C
- Porto Seguro
Sábado: muitas nuvens
Domingo: nublado com chuva isolada
Temperaturas: 19 °C a 29 °C
- Barreiras
Sábado: céu claro com névoa seca
Domingo: poucas nuvens
Temperaturas: 17 °C a 36 °C
- Luís Eduardo Magalhães
Sábado: claro com névoa seca
Domingo: poucas nuvens com névoa seca
Temperaturas: 17 °C a 33 °C
- Juazeiro
Sábado: poucas nuvens
Domingo: poucas nuvens
Temperaturas: 16 °C a 31 °C
