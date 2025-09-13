Menu
ACIDENTE

Moradores revelam rachaduras antes de desabamento no Rio Vermelho

Caso ocorreu nas obras do ‘Viv Rio Vermelho' realizadas pela Direcional Engenharia

Dara Medeiros

Por Dara Medeiros

13/09/2025 - 6:11 h
Pessoas que vivem na localidade relataram que a obra causava preocupação antes do desabamento
Pessoas que vivem na localidade relataram que a obra causava preocupação antes do desabamento

O desabamento que ocorreu durante as obras da construção do residencial ‘Viv Rio Vermelho', realizadas pela empresa Direcional Engenharia, causou medo e revolta nos moradores do bairro Vale das Pedrinhas. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira, 12, quando um trecho do solo cedeu sobre casas populares e deixou ferido o operador de uma retroescavadeira, que foi socorrido pelo Samu.

Pessoas que vivem na localidade relataram que a obra causava preocupação antes do desabamento. O publicitário Messias Falcão e sua família vivem na rua afetada. Segundo ele, o processo de demolição do antigo prédio da Faculdade Ruy Barbosa causou transtornos ao longo dos últimos meses. “Essa obra iniciou há alguns meses e toda a comunidade avisou que estava abalando a estrutura das casas. Inclusive, a casa dos meus pais e minha casa já estavam bem rachadas”.

Messias afirmou que entrou em contato com a empresa responsável pela obra para alertar sobre o perigo. “Nós falávamos com a equipe da construtora e eles faziam reparos pontuais”.

Quando o desabamento aconteceu, a casa do primo de Messias Falcão ficou destruída. Não havia ninguém no imóvel no momento.

Parte de prédio desaba e atinge casas em Salvador
Metrô: Estação Campo Grande terá desembarque no camarote da Câmara
Salvador terá a ordenação do primeiro bispo negro nascido na cidade; conheça

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, a empresa Direcional lamentou o acidente e destacou que os moradores do entorno foram realocados antes do episódio. “A empresa lamenta o ocorrido em empreendimento no bairro do Rio Vermelho e informa que não houve vítimas. Um dos operadores de máquina que estava no local no momento, sentiu-se mal e foi conduzido, pelo Samu, ao hospital, onde foi prontamente atendido e liberado”. Informa também que está em total conformidade com as normas legais e regulatórias, com o devido licenciamento para realizar as obras.

A Codesal informou, por meio de nota, que realizou vistoria no local. “A empresa foi notificada e que 14 famílias foram encaminhadas para pousadas e hotéis até que o risco seja sanado.

