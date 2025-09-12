Menu
MARCO HISTÓRICO

Salvador terá a ordenação do primeiro bispo negro nascido na cidade; conheça

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá o título na Catedral Basílica

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 14:08 h
A Arquidiocese de São Salvador da Bahia vivenciará mais um momento histórico neste sábado, 13 de setembro, quando será ordenado o primeiro bispo negro, nascido na capital baiana. Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá a ordenação episcopal pelas mãos do arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal dom Sergio da Rocha, na missa que terá início às 10h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Centro Histórico).

Serão co-ordenantes dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito da Diocese de Araçuaí (MG), e dom José Aristeu Vieira, bispo da Diocese de Luz (MG).

A celebração deve reunir cerca de 1.300 fiéis. Para acolhê-los, a organização preparou uma estrutura especial: além da nave principal, que comportará 600 pessoas, a sacristia receberá 300 cadeiras e a área externa da Basílica será interditada, onde serão dispostas outras 400 cadeiras.

Leia Também:

Parte de prédio desaba e atinge casas em Salvador
Dono de ferro-velho acusado de matar funcionários é solto; entenda decisão
Filho de vereadora que atropelou atleta é denunciado por homicídio doloso

A expectativa é que bispos, padres, religiosos, autoridades e fiéis de diversas regiões testemunhem este momento.

Natural de Salvador, monsenhor Gabriel foi gerado e formado nesta Igreja Particular, onde ao longo de sua trajetória pastoral desempenhou diversas missões e serviços.

Nomeado bispo pelo papa Leão XIV, tem o lema episcopal inspirado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba” (Jo 7,37), expressão de sua entrega ao serviço de Deus e à Igreja.

Tags:

Bispo negro Gabriel dos Santos Filho Salvador

