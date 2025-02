Novas bets autorizadas no Brasil são divulgadas

Novas bets autorizadas foram divulgadas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma nova lista com as casas de apostas que receberam autorização definitiva para operar no Brasil por cinco anos foi divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), nesta terça-feira, 11. A lista é uma atualização com as divulgadas provisoriamente em outubro do ano passado, e janeiro desse ano.

Dentre as "bets" aprovadas, as mais populares são as Betano, Sportingbet e Bet 365. No mês passado, 14 empresas já haviam recebido uma liberação definitiva, porém, outras 52 estavam operando por uma liberação temporária, tendo até 60 dias para resolver suas pendências.

Atualmente a lista é composta por 37 empresas, onde cada uma pagou R$ 30 milhões para poder funcionar regularmente. Desde quando as novas regras de circulação das bets foram divulgadas, 1º de janeiro, as companhias vem precisando cumprir alguns requisitos. Como manter um site com domínio de "bet.br", exigir o cadastro dos apostadores usando um CPF e até reconhecimento facial.

Confira a lista de bets autorizadas no Brasil:

BETANO

SPORTINGBET

BETBOO

BETFAIR

NOVIBET

BET365

APOSTA GANHA

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETSPEED

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

AFUN

AI

6Z

GIGABET

QGBET

VIVASORTE

STAKE

RIVALO

MEGAPOSTA

BANDBET