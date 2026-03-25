Novo combustível promete substituir o diesel; entenda

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Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O aumento no preço dos combustíveis tem intensificado os debates na sociedade sobre a busca por fontes de energia mais limpas e renováveis, que vêm avançando em escala de produção.

No estado do Piauí, cresce a produção de biocombustível como alternativa ao diesel fóssil. Um dos maiores fabricantes de biodiesel do Brasil, a empresa Be8 assumiu, em janeiro de 2025, a planta localizada no município de Floriano, anteriormente operada pela Biopar.

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Segundo o Movimento Econômico, a unidade deve receber um investimento de R$ 63,4 milhões para ampliar a capacidade produtiva de 250 mil para 1 milhão de litros por ano.

Saiba mais sobre o biocombustível

O biocombustível é produzido a partir de óleos vegetais, como soja, canola, algodão e girassol, além de gorduras animais e óleos reciclados. Entre as principais vantagens, destacam-se:

Produto mais limpo, podendo ser utilizado 100% em motores a diesel

Classificado como ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel), com menor emissão de poluentes

Redução na emissão de gases de efeito estufa

Baixo índice de acidez

Maior eficiência na combustão, devido ao conteúdo de éster e melhor desempenho em baixas temperaturas