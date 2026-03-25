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Novo combustível promete substituir o diesel; entenda

Alternativa contribui na redução na emissão de gases de efeito estufa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/03/2026 - 18:03 h

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Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo.
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. -

O aumento no preço dos combustíveis tem intensificado os debates na sociedade sobre a busca por fontes de energia mais limpas e renováveis, que vêm avançando em escala de produção.

No estado do Piauí, cresce a produção de biocombustível como alternativa ao diesel fóssil. Um dos maiores fabricantes de biodiesel do Brasil, a empresa Be8 assumiu, em janeiro de 2025, a planta localizada no município de Floriano, anteriormente operada pela Biopar.

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Segundo o Movimento Econômico, a unidade deve receber um investimento de R$ 63,4 milhões para ampliar a capacidade produtiva de 250 mil para 1 milhão de litros por ano.

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Saiba mais sobre o biocombustível

O biocombustível é produzido a partir de óleos vegetais, como soja, canola, algodão e girassol, além de gorduras animais e óleos reciclados. Entre as principais vantagens, destacam-se:

  • Produto mais limpo, podendo ser utilizado 100% em motores a diesel
  • Classificado como ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel), com menor emissão de poluentes
  • Redução na emissão de gases de efeito estufa
  • Baixo índice de acidez
  • Maior eficiência na combustão, devido ao conteúdo de éster e melhor desempenho em baixas temperaturas
  • Maior lubricidade, dispensando o uso de aditivos químicos

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