INDÚSTRIA
Novo combustível promete substituir o diesel; entenda
Alternativa contribui na redução na emissão de gases de efeito estufa
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O aumento no preço dos combustíveis tem intensificado os debates na sociedade sobre a busca por fontes de energia mais limpas e renováveis, que vêm avançando em escala de produção.
No estado do Piauí, cresce a produção de biocombustível como alternativa ao diesel fóssil. Um dos maiores fabricantes de biodiesel do Brasil, a empresa Be8 assumiu, em janeiro de 2025, a planta localizada no município de Floriano, anteriormente operada pela Biopar.
Segundo o Movimento Econômico, a unidade deve receber um investimento de R$ 63,4 milhões para ampliar a capacidade produtiva de 250 mil para 1 milhão de litros por ano.
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Saiba mais sobre o biocombustível
O biocombustível é produzido a partir de óleos vegetais, como soja, canola, algodão e girassol, além de gorduras animais e óleos reciclados. Entre as principais vantagens, destacam-se:
- Produto mais limpo, podendo ser utilizado 100% em motores a diesel
- Classificado como ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel), com menor emissão de poluentes
- Redução na emissão de gases de efeito estufa
- Baixo índice de acidez
- Maior eficiência na combustão, devido ao conteúdo de éster e melhor desempenho em baixas temperaturas
- Maior lubricidade, dispensando o uso de aditivos químicos
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