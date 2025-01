Novo leilão da Receita Federal tem Playstation R$ 5 a R$ 100; veja opções

Preço do aparelho costuma superar os R$ 3 mil - Foto: Reprodução

A Receita Federal realizará um novo leilão de produtos apreendidos ou abandonados, oferecendo itens distribuídos em 203 lotes. Entre as opções disponíveis estão óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, câmeras fotográficas, joias, diamantes, roupas e até equipamentos como mesas de som e painéis solares.

Um dos destaques do leilão é um lote com consoles PlayStation 5, sendo que cada unidade tem um valor inicial de R$ 100.



O leilão ocorrerá de forma totalmente eletrônica e estará aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. As propostas poderão ser enviadas a partir das 9h do dia 23 de janeiro (horário de Brasília). Importante ressaltar que não será possível dar lances em produtos individualmente, apenas para lotes fechados.

Outros destaques são os lotes 10 a 16, que incluem diamantes lapidados e outras pedras preciosas com preços iniciais a partir de R$ 14 mil. O lote mais caro, no valor de R$ 1,4 milhão, contém uma máquina para balanceamento de rodas e medição de excentricidade. O lote 52 traz um óculos de realidade virtual, com lances a partir de R$ 2,4 mil.

Além disso, o lote 53 oferece uma scooter turbo com lances a partir de R$ 2,6 mil, enquanto os lotes 82 e 83 disponibilizam triciclos elétricos a partir de R$ 1 mil cada. Quem se interessar por um veículo pode conferir o lote 91, que inclui um Fiat Uno com lance inicial de R$ 6 mil.

As visitas aos lotes estarão abertas entre os dias 20 e 24 de janeiro, em várias cidades do estado de São Paulo, como Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santos, São Paulo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru. Para realizar a visita, será necessário agendar com antecedência. As informações detalhadas sobre os locais, horários e contatos para agendamento estão disponíveis no edital do leilão.

Vale lembrar que os itens adquiridos por pessoas físicas não poderão ser revendidos, e algumas compras feitas por pessoas jurídicas também terão restrições, conforme orientações da Receita Federal.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar do leilão sob os seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada

Ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF)

Ter selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

- Ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ)

- No caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal

Como participar?

- É preciso acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC)

- Deve-se selecionar o edital de número 0800100/000007/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL

- Escolher o lote para o qual se quer fazer o lance e clicar em "Incluir proposta"

- Aceitar os termos e as condições da Receita FederalIncluir o valor sugerido (que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pelo Fisco) e salvar