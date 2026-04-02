Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOCÊ SABIA?

O 9º dígito do CPF esconde "segredo" sobre sua origem; entenda

Cadastro de Pessoa Física é composto por 11 números

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/04/2026 - 18:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Cadastro de Pessoa Física (CPF) -

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) esconde um “segredo” pouco conhecido sobre a sequência numérica que compõe o documento. Entre critérios matemáticos e informações de origem geográfica, os números garantem a autenticidade do registro.

De acordo com a Lei 14.534/2023, o CPF passou a ser o único número de identificação válido em documentos oficiais no Brasil. Mas você sabe como funciona a estrutura dos 11 dígitos?

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MP denuncia suposto elo do PCC com máfia italiana por homicídio
Dolphin Mini dispara nas vendas e vira fenômeno entre os elétricos no Brasil
Greve: policiais penais ameaçam parar sistema penitenciário federal

Como é formado o CPF

O CPF é composto por 11 números divididos da seguinte forma:

  • Primeiros oito dígitos: gerados aleatoriamente pelo sistema;
  • 9º dígito: indica a região fiscal onde o documento foi emitido;
  • 10º e 11º dígitos: são os chamados verificadores, usados para validar o número.

O “segredo” do 9º dígito

O nono dígito, também conhecido como antepenúltimo número, revela a região onde o CPF foi registrado. Veja a correspondência:

  • 1: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins
  • 2: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima
  • 3: Ceará, Maranhão e Piauí
  • 4: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
  • 5: Bahia e Sergipe
  • 6: Minas Gerais
  • 7: Rio de Janeiro e Espírito Santo
  • 8: São Paulo
  • 9: Paraná e Santa Catarina
  • 0: Rio Grande do Sul

Para que servem os dígitos verificadores?

Os dois últimos números do CPF (10º e 11º dígitos) têm a função de evitar fraudes e erros de digitação. Eles são calculados a partir dos nove números anteriores, por meio de uma fórmula matemática específica.

O décimo dígito valida os nove primeiros números, enquanto o décimo primeiro confirma os dez anteriores. Esse sistema permite verificar a autenticidade do CPF sem a necessidade de consultar diretamente o banco de dados da Receita Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Cadastro de Pessoas Físicas cpf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x