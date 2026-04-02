O 9º dígito do CPF esconde "segredo" sobre sua origem; entenda

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Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) esconde um “segredo” pouco conhecido sobre a sequência numérica que compõe o documento. Entre critérios matemáticos e informações de origem geográfica, os números garantem a autenticidade do registro.

De acordo com a Lei 14.534/2023, o CPF passou a ser o único número de identificação válido em documentos oficiais no Brasil. Mas você sabe como funciona a estrutura dos 11 dígitos?

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Como é formado o CPF

O CPF é composto por 11 números divididos da seguinte forma:

Primeiros oito dígitos: gerados aleatoriamente pelo sistema;

9º dígito: indica a região fiscal onde o documento foi emitido;

10º e 11º dígitos: são os chamados verificadores, usados para validar o número.

O “segredo” do 9º dígito

O nono dígito, também conhecido como antepenúltimo número, revela a região onde o CPF foi registrado. Veja a correspondência:

1: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins

2: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima

3: Ceará, Maranhão e Piauí

4: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte

5: Bahia e Sergipe

6: Minas Gerais

7: Rio de Janeiro e Espírito Santo

8: São Paulo

9: Paraná e Santa Catarina

0: Rio Grande do Sul

Para que servem os dígitos verificadores?

Os dois últimos números do CPF (10º e 11º dígitos) têm a função de evitar fraudes e erros de digitação. Eles são calculados a partir dos nove números anteriores, por meio de uma fórmula matemática específica.

O décimo dígito valida os nove primeiros números, enquanto o décimo primeiro confirma os dez anteriores. Esse sistema permite verificar a autenticidade do CPF sem a necessidade de consultar diretamente o banco de dados da Receita Federal.