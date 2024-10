OAB cria Comissão do Axé para defender adeptos das religiões afro

Márcio de Jagun, presidente da Comissão da OAB - Foto: Divulgação

Foi criada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a Comissão da Advocacia do Axé, cujo objetivo é fazer a defesa jurídica dos religiosos de matrizes africanas. A iniciativa busca proteger o direito ao culto e combater as ameaças e discriminações crescentes contra os adeptos das religiões afros.

O presidente da comissão será o professor e escritor, Márcio de Jagun, que já atua como coordenador da Diversidade Religiosa no Rio de Janeiro. Além de oferecer suporte jurídico, a Comissão vai garantir a orientação sobre questões que envolvem a intolerância religiosa, auxiliando umbandistas, candomblecistas e outros.

"A criação dessa comissão é um marco na proteção jurídica das religiões de matriz africana. A OAB, com essa iniciativa, reconhece a necessidade de dar voz e amparo às comunidades que têm sofrido ataques constantes. Vamos trabalhar para garantir que o direito ao culto seja respeitado e para enfrentar a intolerância com firmeza", afirmou Márcio de Jagun, Babalorixá e presidente da Comissão.