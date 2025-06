Objeto luminoso corta céu de cidades brasileiras e chama atenção

Especialistas em Astronomia afirmam que objeto é lixo espacial - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um objeto luminoso que cortou o céu de várias cidades do Maranhão, na noite desta segunda-feira, 2, chamou a atenção e intrigou a população. O corpo luminoso foi visto e registrado por meio de vídeos na Região Norte do Maranhão, nas cidades de Anapurus, Barreirinhas, Brejo, Buriti, Chapadinha, Coelho Neto, Santo Amaro, São José de Ribamar e Vargem Grande.



"Eu vi e quatro pessoas também viram, além dos turistas e pessoas locais", afirmou o dono de uma agência de marketing, ao G1. O homem revelou ter visto o fenômeno quando estava na região dos Lençóis Maranhenses.

Outros moradores també ficaram surpresos com a passagam do objeto luminoso. Muitos aproveitaram a aparição e gravaram vídeos, que foram postaram nas redes sociais.

Especialistas em Astronomia ouvidos pelo g1 afirmaram que o que foi visto no céu do Maranhão não passou de lixo espacial. Segundo eles, ao passar pela atmosfera, esses objetos se tornam luminosos e raramente chegam a tocar o chão. Em geral, se desintegram ainda no céu.

"O que foi visto no céu de algumas cidades do Maranhão não se trata de meteoro, nem asteroide e sim de lixo espacial da empresa americana Starlink. Não foi o primeiro caso e provavelmente não será o último. A SPACEX vem realizando em média uma quantidade de centenas de lançamentos no ano 2024", afirmou Fernando Moucherek, coordenador do Observatório Astronômico de Física da UEMA.