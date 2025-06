Você tem? Moeda de 10 centavos pode valer até R$ 400; veja detalhes

Moedas antigas podem valer muito dinheiro - Foto: Agência Brasil

Muitas moedas que circularam no Brasil ao longo da história podem hoje valer verdadeiras fortunas. No universo dos colecionadores, uma simples moeda de 10 centavos pode valer muito mais do que parece.

Isso é possível a partir do ano de fabricação. Dependendo do ano da sua criação e de possíveis erros de cunhagem, o valor de uma dessas moedas pode chegar a até R$ 400, segundo o Diário do Comércio.

O que torna uma moeda valiosa?

A principal razão para uma moeda se tornar rara e cobiçada por colecionadores está ligada a erros de fabricação ou edições limitadas. No caso das moedas de 10 centavos, exemplares fabricados nos anos de 1998, 2001 e 2012 são os mais procurados.

Em 1998, houve uma produção inferior ao usual, e algumas peças acabaram com o chamado defeito da "data marcada", quando os números do ano são impressos fora do local correto ou de forma mais profunda do que deveriam.

Já em 2001, além da baixa tiragem, muitas moedas apresentam o famoso "cunho quebrado". Esse defeito gera uma marca visível na face onde está o rosto de Dom Pedro I, criando um aspecto único.

Esse tipo de erro transforma a moeda em um item bastante valioso, podendo ser negociada por valores de até R$ 400, especialmente se estiver bem conservada.

Como saber se a sua moeda vale mais?

O estado de conservação da moeda também influencia diretamente no preço. Peças em condições próximas de "flor de cunho", como se tivessem acabado de sair da Casa da Moeda, podem alcançar valores mais altos.

O que define o valor de uma moeda?

O preço de uma moeda no mercado numismático é determinado por vários fatores, entre eles: