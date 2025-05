Você tem em casa? Moeda brasileira valiosa pode ultrapassar R$ 2,5 milhões

Moeda “Peça da Coroação” vale fortuna - Foto: Reprodução | Redes sociais

Muitas moedas que circularam no Brasil ao longo da história podem hoje valer verdadeiras fortunas. Itens que parecem simples trocados, mas que, para os "numismatas", como são chamados os colecionadores de moedas, cédulas e medalhas, representam história e alto valor de mercado.

Entre elas, está a mais valiosa da numismática brasileira: a “Peça da Coroação”. A moeda de 6.400 réis cunhada em 1822, cujo valor estimado pode ultrapassar R$ 2,5 milhões.

Produzida em ouro para marcar a coroação de Dom Pedro I como imperador, a “Peça da Coroação” teve apenas 64 exemplares cunhados pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro.

Hoje, pouco mais de 16 unidades têm paradeiro conhecido, espalhadas entre museus e coleções particulares no Brasil e em Portugal, segundo informações do portal iG.

O valor histórico da peça é grande, pois a moeda foi criada logo após a Proclamação da Independência, forjada com o pouco ouro que restou no país, após Dom João VI retornar a Portugal com grandes reservas do metal.

A moeda que Pedro I rejeitou no Brasil

Curiosamente, a moeda acabou sendo rejeitada pelo próprio Pedro I. O artista Zeferino Ferrez retratou o imperador no anverso com um busto nu e coroa de louros, à semelhança dos imperadores romanos, o que não agradou ao monarca, que queria sua imagem de uniforme militar.

Além disso, a inscrição “IN HOC SIGNO VINCES” (Com este sinal vencerás), cunhada pelo artista Thomé Joaquim da Silva, também desagradou. O resultado foi a imediata suspensão da produção.

Em 2012, um exemplar foi leiloado nos Estados Unidos por quase US$ 500 mil (mais de R$ 1 milhão na época). Dois anos depois, outro exemplar bateu o recorde no Brasil: R$ 2,37 milhões.

Com a valorização do mercado e a cotação atual do dólar, especialistas acreditam que hoje uma “Peça da Coroação” possa superar R$ 2,5 milhões.

O que define o valor de uma moeda?

O preço de uma moeda no mercado numismático é determinado por vários fatores, entre eles: