Com ajuda de IA, fraudes com criptomoedas cresceram 40% em 2024

O mercado de criptomoedas - Foto: Pexels

Falcatruas com criptomoedas renderam pelo menos US$ 10 bilhões aos golpistas em 2024, segundo dados preliminares de um estudo anual realizado pela Chainalysis, empresa especializada em dados do setor. A quantia representa um crescimento de 40% em relação ao ano anterior.

Parte expressiva desse avanço é creditada ao uso de inteligência artificial nos embustes. “A IA está amplificando golpes, principal ameaça às instituições financeiras, ao facilitar fraudes de alta fidelidade e baixo custo que exploram vulnerabilidades humanas”, disse Elad Fouks, chefe de produtos de fraude na Chainalysis.

De acordo com Fouks, a tecnologia facilita a proliferação de identidades falsas, permitindo que os golpistas burlem controles de verificação de identidade. Além disso, a IA permite a criação de conteúdo manipulado realista, incluindo sites e listagens, para impulsionar golpes de investimento, tornando esses ataques mais convincentes e difíceis de detectar.

“Abate de porcos”

Na liderança da pesquisa, aparecem os golpes de “pig butchering” (literalmente, “abate de porcos”). Em geral, eles envolvem falsas promessas amorosas e exploram fragilidades emocionais das vítimas, para atraí-las para armadilhas de investimento ou para contribuições com criptomoedas.

O contragolpe, segundo a Chainalysis, passa pela adoção da mesma ferramenta. “Tanto a detecção de fraudes quanto a conformidade dependem de dados de alto nível de detalhamento, em tempo real”, destaca o relatório.

A análise feita pela empresa sobre 2024 ainda está em curso. De acordo com a companhia, o estudo pode mostrar que os golpes ultrapassaram US$ 12 bilhões no ano passado.