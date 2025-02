Startups do 1º ciclo de aceleração do Hub Salvador se preparam para Demoday

- Foto: Divulgação

O Hub Salvador fortalece as ações para promover a inovação e o empreendedorismo sustentável na capital baiana. As 10 startups e empresas selecionadas no 1º Ciclo de Aceleração 2024/2025 - Clube Tona, EQWETI, Trazfavela, Acelera ESG, 4urdefense, DGTAX, WasteZero, DROME, Expertize e ÓiaFia chegam à reta final do programa de aceleração.

Estão se preparando para o demoday, previsto para ocorrer na primeira quinzena de março. Um demoday é um evento em que startups apresentam os seus projetos finais a investidores e empresas parceiras. É uma etapa importante dos programas de aceleração e inovação. “Esse evento é o marco que finaliza o ciclo de aceleração. Um momento em que os empreendedores demonstram a sua capacidade de entregar soluções de qualidade para o mercado”, explica a Head de Inovação e Empreendedorismo da Wayra, Bárbara Carole Passos Alves.

“Além disso, trata-se de uma oportunidade para apresentar os projetos finais, demonstrar a capacidade de entregar soluções, receber feedbacks construtivos, valorizar os acertos, identificar melhorias”, completa. Bárbara Carole destaca que investidores e outras aceleradoras irão participar do evento.

“O demoday é um momento de mostrar para o ecossistema a evolução dessas empresas, após esse processo de aceleração. Além de ser uma grande celebração da jornada evolutiva das empresas”, pontua o Gestor de Comunidade da Wayra, Gabriel Almeida. “Porém, não é um fim, pois a gente planeja manter a relação dessas startups com o Hub de forma mais ativa. Elas estarão presentes aqui também no 2º Ciclo de Aceleração. A participação da primeira turma é muito importante para as seguintes”, pontua Almeida.

Nova seleção em março

Em março, o Hub Salvador vai anunciar a abertura de um novo edital para selecionar as startups que farão parte do 2º Ciclo de Aceleração 2025. Esse programa é realizado em parceria com a Wayra, o hub de inovação da Vivo – Telefônica Brasil, que é um dos maiores da Europa e América Latina. “O Hub Salvador continuará promovendo a integração entre universidades, empresas, governos, ICTs, investidores, startups e agências de fomento, em um ambiente com infraestrutura para tecnologia e negócios, fomentando a inovação e o empreendedorismo”, destaca o coordenador executivo do Hub Salvador, Antônio Rocha.

O 1º Ciclo de Aceleração superou as expectativas: “Ultrapassamos, em quantidade/números, todas as entregas voltadas para o ciclo de aceleração. Alcançamos 78% das mentorias, em um ciclo, previstas para o ano. Foram 200%, o dobro de encontros e 116,67% de workshops, previstos para o ciclo. Durante o processo, trouxemos parceiros e outras startups, para trocar experiências e conteúdo, como a Blu365, Fi Group, Log Share, InHire, além de executivos da Vivo, do Programa Shapers”, enumera Bárbara Carole.

A equipe da Wayra realizou duas pesquisas de satisfação com as startups do programa. As pesquisas aplicadas em novembro e dezembro/2024, ambas considerando 80% da comunidade, alcançaram 88 NPS. Uma pontuação de 88 no Net Promoter Score (NPS) significa que o programa está no percentil superior da métrica. O NPS é uma pesquisa que avalia a probabilidade de recomendação do programa.

A Wayra agrega trazendo grandes players para as conversas, com possibilidades reais de conexões. “A Wayra colocou à disposição das empresas aceleradas o Programa Shapers da Vivo, com mais de 60 mentorias realizadas por executivos e gestores da Vivo, que escolheram, por afinidade de assunto, as empresas que gostariam de mentorar. O programa começou em janeiro deste ano e já aconteceram 26 mentorias individuais”, comemora Bárbara.

“Tivemos a ideia de entender as dores dos negócios acelerados e identificar que talentos da Vivo poderiam auxiliar essas empresas nos pontos em questão. Me surpreendeu o entusiasmo deles ao receber o convite e o quanto estavam empolgados e dispostos a ajudar”, afirma a consultora de Open Innovation na Wayra e Vivo Ventures, Priscila Sant’Anna.

“Também os provocamos a irem além e ministrarem workshops nas temáticas em que são experts: experiência do cliente, captação de investimentos, entre outros. Foi uma iniciativa ganha-ganha total, onde eles se sentiram empoderados em seus conhecimentos e aprenderam muito com os desafios dos empreendedores. Estamos muito felizes com os resultados e iremos replicar o programa de mentorias para o próximo ciclo junto ao Hub Salvador. Vai ser incrível”, anuncia.

Resultados

“As mentorias têm sido, sem dúvida, um dos pontos mais valiosos do programa de aceleração. Os mentores do Programa Shapers não apenas compreendem nossas dores, mas também se aprofundam nelas, oferecendo direcionamento personalizado e aplicável à nossa realidade”, afirma o fundador da WasteZero, Isaias Silva.

“Durante os encontros, conseguimos discutir tanto os desafios genéricos, quanto as situações específicas do nosso negócio. Os mentores nos ajudam a enxergar caminhos estratégicos, fornecem ferramentas práticas e compartilham insights que fazem toda a diferença na tomada de decisões. Certamente, essa troca de conhecimento e experiência tem sido um dos grandes destaques da aceleração, tornando o programa ainda mais enriquecedor e impactante para nosso crescimento”, resume Silva.

“Participar do programa de aceleração do Hub Salvador tem sido um divisor de águas para a WasteZero. “O suporte do programa ajudou a refinar nosso modelo de negócios, fortalecer nossa rede de parceiros e ampliar nossa base de clientes, sem contar os diversos insights e conversas com outras startups, nas quais aprendemos muito. Um dos principais resultados dessa jornada foi o amadurecimento da nossa estratégia comercial e tecnológica”.

A WasteZero é uma FoodTech inovadora que combate o desperdício de alimentos e outros produtos, conectando lojistas e consumidores para a venda de itens próximos da validade, de consumo imediato, fora do padrão estético, frescos e perecíveis ou com pequenas avarias – sempre mantendo a qualidade e com preços reduzidos.

O programa de Aceleração do Hub Salvador conta com o apoio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus (CEPEDI Ilhéus) CEPEDI Ilhéus, da Softex Nacional e da Inventivos, uma plataforma reconhecida por fomentar o crescimento de negócios da nova economia. O CEPEDI Ilhéus é responsável pela gestão do Hub Salvador e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) é responsável pelo acompanhamento da gestão do Hub.