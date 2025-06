Bolo envenenado: jovem detalha crime que matou colega e faz confissão

Ana Luiza de Oliveira Neves morreu envenenada - Foto: Reprodução | Redes sociais

A adolescente de 17 anos que envenenou um bolo de pote e causou a morte de Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, confessou o crime em depoimento à polícia e afirmou estar “muito arrependida”.

Ela reconheceu que seus atos terão efeitos “que nunca poderão se apagar” e disse sentir “muita vergonha e peso na consciência” pela tragédia.

Em depoimento, a adolescente detalhou o passo a passo do crime. No dia 31 de maio, ela comprou um bolo de pote sabor leite ninho em uma loja de doces no bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

De volta à sua casa, preparou um brigadeiro branco e misturou óxido arsênico, um veneno comprado pela internet por R$ 80.

Bilhete junto com bolo

Além disso, escreveu um bilhete à mão com a mensagem: “Um mimo para a menina mais doce e com a personalidade incrível que eu conheço”. Em seguida, contratou um serviço de entrega por motoboy e enviou o doce envenenado até a casa de Ana Luiza.

Após consumir o bolo, a vítima passou mal e foi levada pelo pai a um hospital particular, onde recebeu atendimento e foi liberada após apresentar melhora. Contudo, no dia seguinte, seu estado de saúde piorou drasticamente.

Ela foi levada ao pronto-socorro, mas já chegou à unidade sem vida, menos de 24 horas após ingerir o doce.

Adolescente diz que não queria matar

Às autoridades, a adolescente afirmou que não teve intenção de matar Ana Luiza e que acreditava que a colega se recuperaria, assim como aconteceu com outra vítima que ela também havia envenenado duas semanas antes. A motivação, segundo ela, teria sido ciúme.

A investigação revelou que este não foi o primeiro ato criminoso da adolescente.

Duas semanas antes, no dia 14 de maio, ela envenenou outra colega utilizando o mesmo método: comprou um bolo de pote de sabor leite ninho e um cone de chocolate, pagou R$ 24 no total, ingeriu o cone e guardou o bolo na geladeira.

No dia seguinte, preparou novamente um brigadeiro branco, adicionou o óxido arsênico e enviou o bolo à colega por meio de um motoboy, junto a um bilhete escrito à mão. A vítima consumiu o doce, passou mal, mas sobreviveu.

Assim como no caso de Ana Luiza, a adolescente confessou que o motivo do envenenamento foi ciúme, pois acreditava que a colega havia interferido em relacionamentos afetivos dela.

O que se sabe sobre a morte

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Luiza sofreu uma parada cardiorrespiratória de aproximadamente 20 minutos.

Ela chegou ao pronto-socorro em estado grave, apresentando cianose (coloração azulada na pele causada por falta de oxigênio), hipotermia, ausência de batimentos cardíacos e sem respiração. Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu.

A causa da morte foi apontada como intoxicação alimentar. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica da Serra. A polícia apreendeu o bolo, a embalagem, um pacote de doces e o bilhete enviados à vítima.