Óleo de soja ou banha de porco? Estudo revela o mais saudável e surpreende

Banha de porco é uma das opções mais consumidas pelo brasileiro - Foto: Reprodução

A escolha pelo óleo certo para cozinhar pode parecer complicado, já que existem muitas opções no mercado. Um estudo brasileiro comparou a qualidade da banha de porco e do óleo de soja e descobriu qual deles é o mais saudável.

De acordo com os pesquisadores da Faculdade União das Américas, do Paraná, a banha de porco ganha nessa disputa, com menos impacto no colesterol.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores mediram os índices de colesterol de duas mulheres que consumiram, por 45 dias, as duas principais refeições (almoço e jantar) preparadas com 80g de um dos tipos de gordura.

Ao final do experimento, a participante que consumiu óleo de soja teve o aumento do colesterol LDL (conhecido como ruim) e nos níveis de triglicerídeos, além da redução de 20,5% no colesterol HDL, o chamado colesterol bom.

Por outro lado, a voluntária que consumiu pratos feitos com banha de porco demonstrou efeitos mais positivos, com menor impacto nos indicadores de saúde.

"O consumo de banha neste caso foi mais benéfico que o óleo pois reduziu LDL, triglicerídeos e ainda aumentou HDL, mesmo que a dosagem de colesterol total com o consumo do óleo tenha diminuído”, escreveram as autoras do estudo no artigo científico publicado em 2010.

Óleo vegetal x banha de porco

Utilizada como fonte de gordura para fritar, assar e refogar alimentos, a banha de porco é um produto de origem animal que constantemente é questionado sobre os possíveis benefícios ou malefícios que pode proporcionar à saúde.

Os óleos vegetais como canola e soja são ricos em gorduras insaturadas, enquanto a banha de porco, o óleo de coco e a manteiga são predominantemente compostos por gorduras saturadas.