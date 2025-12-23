Onda de calor deve durar até o fim das festas

As temperaturas elevadas devem se manter por vários dias consecutivos - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

A primeira semana do verão começa sob a influência de uma forte onda de calor que deve se estender durante as festas de final de ano. O fenômeno deve provocar temperaturas muito acima da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil.

São consideradas ondas de calor quando os termômetros ficam pelo menos 5 °C acima da média climatológica por cinco dias seguidos ou mais. É exatamente esse o cenário esperado para os próximos dias, impulsionado por uma massa de ar quente e seco associada à Alta Subtropical do Atlântico Sul, que atua como um bloqueio atmosférico e dificulta o avanço de sistemas de chuva mais organizados.

Diferente do que ocorreu recentemente, quando o calor foi mais pontual, a tendência agora é de persistência. As temperaturas elevadas devem se manter por vários dias consecutivos, ao menos até o próximo domingo, 28 de dezembro.

Os estados mais afetados devem ser São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e áreas do Centro-Oeste, além do extremo sul de Goiás. No Sudeste, o calor se intensifica sobretudo no interior paulista e no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a capital pode se aproximar dos 35 °C, com possibilidade de novo recorde para dezembro se os termômetros alcançarem 36 °C.

No Rio de Janeiro, o calor volta a predominar ao longo da semana após dias com maior nebulosidade e chuvas rápidas. Já no Centro-Oeste, o cenário combina altas temperaturas com pancadas isoladas, típicas de períodos abafados.

No Sul, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná, o período mais crítico deve ocorrer até o dia de Natal. A partir daí, a expectativa é de diminuição gradual do calor, acompanhada pelo retorno das chuvas, que tendem a amenizar as temperaturas.

As regiões Norte e Nordeste não estão sob influência direta da onda de calor. Nessas áreas, o calor se concentra mais no interior, enquanto o litoral segue beneficiado pela ventilação oceânica. Ainda assim, há previsão de temporais no Norte, com volumes elevados de chuva em alguns pontos.