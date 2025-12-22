Menu
SALVADOR
SALVADOR

Vai fazer sol no Natal? Confira a previsão para feriado em Salvador

Temperaturas variam entre 20° e 33°

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/12/2025 - 11:39 h
Semana será marcada pela atuação de uma massa de ar quente e seca
Quem planeja celebrar o Natal ao ar livre em Salvador pode esperar, em grande parte, tempo firme. De acordo com o informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado nesta segunda-feira, 22, a semana entre os dias será marcada pela atuação de uma massa de ar quente e seca, o que deve garantir predomínio de sol na maior parte dos dias.

Apesar do cenário favorável, a Codesal alerta que a presença de ventos úmidos pode aumentar a nebulosidade e provocar chuvas rápidas e isoladas, que podem ocorrer a qualquer hora do dia, especialmente na véspera e no dia de Natal.

Na quarta-feira, 24, véspera de Natal, a previsão indica sol entre nuvens, com 50% de chance de chuva. As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C, com ventos moderados, em torno de 22 km/h.

Leia Também:

Morre esposa do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia
Polícia invade e desmonta depósito de drogas ligado a facção em Tancredo Neves
PM intensifica rondas em Pau da Lima e Marechal Rondon após ameaças

Já no dia 25 de dezembro, o Natal, o tempo segue semelhante: sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuvas passageiras, também com 50% de probabilidade. Os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Nos dias seguintes, a tendência é de redução gradual das chances de chuva. Entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, o sol volta a predominar, com probabilidade de chuva variando entre 20% e 30%, temperaturas elevadas, chegando a 33°C, e ventos moderados.

A Defesa Civil reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 199.

x