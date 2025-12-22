Menu
SALVADOR
SALVADOR

Morre esposa do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia

A instituição lamentou o falecimento e expressou solidariedade aos familiares

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/12/2025 - 9:34 h
Comandante da PM-BA, coronel Antônio Carlos Magalhães
Comandante da PM-BA, coronel Antônio Carlos Magalhães -

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) comunicou, neste domingo, 21, a morte de Elba Lucas Brito da Silva Magalhães, esposa do coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante-geral da corporação. Em nota oficial, a instituição lamentou o falecimento e expressou solidariedade aos familiares.

No comunicado, a PM-BA expressou solidariedade ao comandante-geral e aos familiares, ressaltando que a corporação se une neste momento de luto. A nota destaca o apoio institucional diante da perda e reforça as mensagens de condolências aos entes próximos.

"Neste momento de imensa dor, toda a tropa se une em solidariedade ao nosso Comandante-Geral e a seus familiares, compartilhando o sentimento pela perda irreparável de uma companheira de vida, de afeto e de caminhada", disse o comunicado.

Veja nota completa:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Polícia Militar da Bahia (@pmdabahia)

x