SALVADOR
Morre esposa do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia
A instituição lamentou o falecimento e expressou solidariedade aos familiares
Por Victoria Isabel
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) comunicou, neste domingo, 21, a morte de Elba Lucas Brito da Silva Magalhães, esposa do coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante-geral da corporação. Em nota oficial, a instituição lamentou o falecimento e expressou solidariedade aos familiares.
No comunicado, a PM-BA expressou solidariedade ao comandante-geral e aos familiares, ressaltando que a corporação se une neste momento de luto. A nota destaca o apoio institucional diante da perda e reforça as mensagens de condolências aos entes próximos.
Leia Também:
"Neste momento de imensa dor, toda a tropa se une em solidariedade ao nosso Comandante-Geral e a seus familiares, compartilhando o sentimento pela perda irreparável de uma companheira de vida, de afeto e de caminhada", disse o comunicado.
Veja nota completa:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes