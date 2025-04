ONG de educação antirracista participa do 4ª Fórum de Afrodescendente

A ONG promoverá três eventos paralelos que farão parte da agenda do Fórum - Foto: Divulgação

O Projeto Seta, que transforma a rede pública escolar brasileira em um ecossistema de qualidade social antirracista, estará entre os dias 14 e 17 de abril em Nova York para participar da 4ª edição do Fórum Permanente de Afrodescendentes da ONU.

A ONG promoverá três eventos paralelos que farão parte da agenda do Fórum. Até aqui, a iniciativa participou de todas as edições do evento. O primeiro evento, realizado em parceria com a Fundação Friedrich-Ebert (FES), a Ação Educativa e o Instituto Commbne, ocorrerá no dia 15 de abril e abordará o tema “Educação e Direitos Humanos: Diálogos Antirracistas”.

O segundo compromisso da iniciativa será no dia 16 de abril e irá discutir a temática “Educação Antirracista e o Papel das Políticas Públicas: Caminhos para a Equidade Racial”, em parceria com a UNEafro, a Brazilian Foundation, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Relações Exteriores e o Observatório da Branquitude.

Finalizando sua participação na quarta edição do Fórum, o Projeto SETA promoverá, no dia 18 de abril, o “Harlem Diaspora Walking Tour”, que proporcionará aos participantes a descoberta da história negra de Harlem, bairro de Manhattan, enquanto exploram as conexões entre os negros americanos e os negros brasileiros.

“Esse é um ano particularmente complexo devido às políticas contrárias ao tema da diversidade impostas pelo Governo atual. Por conta disso, será fundamental a articulação, organização e desenvolvimento de estratégias conjuntas para a defesa dos direitos já adquiridos, evitando um retrocesso que seria desastroso para o mundo todo. Por isso, é relevante marcar presença num evento global com uma agenda de educação antirracista, que é um tema muitas vezes ausente do centro das discussões. E o Brasil é um dos principais participantes do Fórum, tanto em número de pessoas participantes, quanto nas discussões que lá são travadas”, comenta Ana Paula Brandão, Gestora do Projeto SETA, Diretora Programática da ActionAid Brasil e uma das representantes da iniciativa na agenda internacional.

Gestora do Projeto SETA, Ana Paula Brandão | Foto: Naiara Evangelo | SETA

Para Daniela Vieira, Consultora de Articulação da ActionAid, participar do evento dará a oportunidade de estabelecer relações e pensar possibilidades do bem viver da população afrodescendente e, em especial, ao recorte do projeto, que é de uma educação antirracista transformadora. “Teremos a oportunidade de mostrar as ações do SETA no que diz respeito às possibilidades de implementação de políticas públicas, os cursos de formação que têm sido realizados e, principalmente, apresentar os avanços do nosso projeto, que é tão ambicioso. Além disso, também teremos a oportunidade de conhecer outros possíveis parceiros nessa luta por uma educação antirracista”, salienta a profissional.

A delegação do Projeto SETA presente no Fórum será composta por Daniela Vieira, Consultora de Articulação da ActionAid, Ana Paula Brandão, Gestora do Projeto SETA, Diretora Programática da ActionAid Brasil, Sandra Vale e Naiara Evangelo, Gestora Operacional e Assessora de Comunicação do SETA, respectivamente.