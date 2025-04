Vídeo: Homem fica preso em lagoa e só consegue sair com reboque

Mesmo com o auxílio do equipamento, foram várias tentativas até que, finalmente, ele conseguiu sair - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, não identificado, não conseguiu sair de uma lagoa improvisada em uma obra. Após várias tentativas sem sucesso, operários da obra tiveram que acionar um reboque para ajudá-lo.

Mesmo com o auxílio do equipamento, foram várias tentativas até que, finalmente, ele conseguiu sair. Apesar do susto, deu tudo certo. O vídeo, no entanto, rapidamente viralizou nas redes sociais. Quem estava presente no local, caiu na gargalhada, fato que gerou revolta de algumas pessoas que comentaram na postagem.

“A obesidade é uma doença que entristece, que humilha e que mata. E aos amigos que ficam filmando e rindo, não fazem a mínima ideia da dor psicológica que esse senhor está sentindo preso ali dentro desse tanque ", comentou José Costa.

