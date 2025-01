Hospital da Obesidade ganha selo sobre práticas sustentáveis

Essas ações não apenas promovem a sustentabilidade ambiental, mas também garantem uma alimentação mais saudável e nutritiva aos pacientes

O Hospital da Obesidade recebeu o Selo Green Kitchen, certificado que reconhece práticas sustentáveis em cozinhas de instituições. Com essa conquista, o hospital reforça um dos seus principais pontos com a preservação do meio ambiente, sem abrir mão da qualidade e da segurança alimentar oferecidas a pacientes e colaboradores.

Uma avaliação criteriosa é feita antes da certificação, baseadas em rigorosos parâmetros qualidade e responsabilidade socioambiental. Sendo elas:

- Redução do desperdício de alimentos

- Uso de ingredientes locais e orgânicos

- Otimização do consumo de água e energia

- Coleta seletiva de resíduos

Essas ações não apenas promovem a sustentabilidade ambiental, mas também garantem uma alimentação mais saudável e nutritiva aos pacientes. Segundo a nutricionista Renata Menezes, coordenadora do Serviço de Nutrição do Hospital da Obesidade, “essas são atitudes simples, que reduzem a exposição a riscos de saúde, como o câncer, além de fornecer alimentos com maior valor nutricional, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e associadas ao intestino”.

Essa conquista reflete o compromisso contínuo do hospital com a inovação e a responsabilidade socioambiental, alinhando suas atividades ao uso consciente dos recursos naturais e ao combate ao desperdício. O Hospital da Obesidade reafirma, assim, seu papel como agente de transformação social, aliado ao bem-estar e saúde dos seus pacientes.