Ônibus com time de futebol americano tomba no RJ e três morrem

Um ônibus que transportava um time de futebol americano de Curitiba tombou na manhã deste sábado, 21, na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, deixando três pessoas mortas e ao menos seis feridas. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

A equipe do Coritiba Crocodiles estava indo para o Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Flamengo Imperadores na tarde deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro de futebol americano.



A CCR Rio-SP, empresa que administra a via onde o acidente ocorreu, informou que 45 pessoas estavam no veículo e que todos os feridos foram encaminhados para hospitais de Nova Iguaçu e São João Batista.



A empresa Princesa de Campos, proprietária do ônibus, divulgou nota afirmando que está prestando assistência às vítimas. O comunicado destaca que o ônibus estava com todas as vistorias e manutenções em dia.



A equipe do Flamengo Imperadores publicou postagem nas redes sociais, informando sobre o cancelamento da partida.