Acidente grave com BRT deixa mais de 60 feridos

Grave acidente no RIo deixou feridos - Foto: Reprodução | Globo

Um grave acidente no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 21, deixou 66 feridos, sendo 5 considerados grave. A situação ocorreu depois que um veículo do sistema BRT colidiu contra um dos pilares do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão. O motorista ficou preso entre as ferragens.

Leia Mais:

>>> Vídeo: População invade DP e ateia fogo em suspeito de estuprar bebê

>>> Preconceito impede mulheres negras de atingirem cargos de liderança

>>> Deolane solta? Decisão do MP pode provocar reviravolta em prisão

De acordo com informações do site g1, após pouco mais de 3h preso entre as ferragens, o motorista foi retirado pelos bombeiros do veículo. A publicação garantiu que ele estava lúcido e com suspeita de fraturas nas pernas.

A Mobi-Rio, responsável pela Trânsito da cidade, destacou que o acidente aconteceu às 6h. O BRT fazia a linha 60 (Deodoro x Gentileza).

Bombeiros de três quartéis - Central, Benfica e Vila Isabel - foram acionados e atuam no local. Os feridos estão sendo levados para os hospitais Salgado Filho, no Méier; Souza Aguiar, no Centro; Evandro Freire, na Ilha do Governador e Miguel Couto, na Zona Sul.