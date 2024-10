Vídeo: População invade DP e ateia fogo em suspeito de estuprar bebê

Suspeito de estuprar bebê é morto por população - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de cometer um crime contra um bebê de um ano foi linchado e depois queimado pela população de Jutaí (AM), cidade a 934 quilômetros de Manaus.

Leia Mais:

>>> Preconceito impede mulheres negras de atingirem cargos de liderança

>>> Deolane solta? Decisão do MP pode provocar reviravolta em prisão

>>> Crianças são obrigadas a tirarem roupa em escola após sumiço de R$ 65

O caso ocorreu na última quinta-feira (19), um dia depois do acusado de estuprar e matar a criança ter sido preso. Ele foi detido depois de se apresentar espontaneamente à delegacia e confessar os delitos.

Segundo informações do site Metrópoles, a prisão ocorreu após a mãe da criança ter registrado o desaparecimento da filha, que aconteceu também nesta semana, enquanto dormia em um flutuante no porto de Jutaí.

Durante o interrogatório com o preso, a população, revoltada com o ocorrido com o bebê, cercou e invadiu o prédio da delegacia.

A Polícia Civil, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) não conseguiram controlar os moradores da cidade, que retiraram o suspeito foi retirado do local e o espacanram até morte. Em seguida, o corpo ainda foi queimado.