Operação desvenda golpe de R$ 6 milhões na compra de carros

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação contra uma quadrilha que aplicou um golpe milionário envolvendo a compra de automóveis.

Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), os criminosos adquiriram 76 carros em Minas Gerais sem pagar qualquer parcela à financiadora, causando um prejuízo estimado em quase R$ 6 milhões.

As investigações revelaram que a quadrilha utilizou documentação falsa para formalizar contratos de financiamento com grupos multinacionais do setor de investimentos e financiamentos. A partir dessa fraude, os veículos foram entregues aos criminosos, que nunca efetuaram o pagamento das prestações.

Com o cruzamento de dados de inteligência e informações de campo, os agentes descobriram que parte da frota circulava no Rio de Janeiro, principalmente nos bairros de Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo a polícia, os automóveis estavam sendo usados em aplicativos de transporte para gerar receita para um grupo ligado à milícia local.

Operação da polícia

Na primeira fase da operação, os policiais encontraram 11 carros em uma agência de locação de veículos localizada em um shopping no Recreio dos Bandeirantes. Em uma segunda etapa, mais 12 automóveis foram recuperados.

No local, também foram apreendidos materiais que abasteceriam uma oficina clandestina, responsável pela manutenção dos veículos, já que, por serem fruto de crime, não podiam ser levados a concessionárias autorizadas.

O responsável pelo estabelecimento, Robson Soares Moreira Júnior, foi preso em flagrante. Ao todo, 23 veículos foram apreendidos até agora.

A Draco continua as investigações para localizar os demais carros, identificar outros possíveis sócios da empresa envolvida e rastrear o destino dos recursos obtidos com as locações.