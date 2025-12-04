Menu
BRASIL
INSCRIÇÕES ABERTAS

Oportunidade! IBGE abre processo seletivo com mais de 9 mil vagas

A seleção dos candidatos será realizada em etapa única

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/12/2025 - 18:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Oportunidade! IBGE abre processo seletivo com mais de 9 mil vagas
-

As inscrições para o novo Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já estão disponíveis. A seleção, organizada pela FGV Conhecimento, visa contratar 9.590 profissionais temporários para atuar nas funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), cargos essenciais para a realização de estudos econômicos e sociodemográficos no país. Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro de 2025.

As vagas estão distribuídas em todos os estados brasileiros:

  • para o cargo de APM são oferecidas 8.480 oportunidades, com salário mensal de R$ 2.676,24;
  • já para SCQ há 1.110 vagas, com remuneração de R$ 3.379,00.

Ambos exigem ensino médio completo, mas o posto de Supervisor também requer CNH categoria B (definitiva ou provisória), dentro da validade.

Todas as orientações, esclarecimentos e o formulário de inscrição estão disponíveis exclusivamente no site da FGV Conhecimento.

A taxa de participação é de R$ 38,50 para qualquer função e deve ser quitada por meio do PagTesouro ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) até 12 de dezembro de 2025.

Etapa única

A seleção ocorrerá em etapa única, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para 22 de fevereiro de 2026, em 515 municípios distribuídos pelo país.

Para dúvidas adicionais, o contato oficial é o e-mail: [email protected]

