BRASIL
DESABAFO

Padre Fábio de Melo fala sobre pressão para sair da Igreja; confira

Religioso afirma que muitos fiéis não o querem como sacerdote da Igreja Católica

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

16/12/2025 - 20:22 h
Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo -

O Padre Fábio de Melo compartilhou um desabafo em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 16, em que fala sobre os fiéis que pedem sua expulsão da Igreja Católica e que dizem que ele não serve para o cargo de sacerdote.

“Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história”, escreveu o padre.

Apesar das críticas, ele relembrou seus 24 anos na função sacerdotal:

“Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida. De maneira especial, os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência”.

Ao final da mensagem, ele ainda agradeceu às pessoas que o apoiam. “Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui”, concluiu.

