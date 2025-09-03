Com show em Salvador, Fábio de Melo volta aos palcos após polêmicas

Padre Fábio de Melo - Foto: Divulgação

Após se envolver em diversas polêmicas e chegar a ser denunciado ao Vaticano, padre Fábio de Melo vai voltar aos palcos e já tem show marcado em Salvador. A apresentação vai acontecer no dia 2 de novembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O artista traz para Salvador o show ‘Este sou eu’. A venda dos ingressos começou nesta quarta-feira, 3, e foram disponibilizados 500 ingressos a preço promocional de 1º lote. Os ingressos, que custam a partir de R$80,00, podem ser adquiridos nas plataformas Sympla e diretamente na bilheteria do TCA.

Durante quase duas horas, serão interpretadas canções que mesclam fé e música popular brasileira, apresentando um repertório sensível que envolve a plateia em uma atmosfera de esperança e gratidão.

Vários sucessos estarão no setlist do show, entre eles ‘Terra Seca’, ‘Basta Querer’, ‘Noites Traiçoeiras’, ‘Nas Asas do Senhor’ e ‘Tudo é do Pai’.

No espetáculo ‘Este sou eu’, o público terá a oportunidade de vivenciar um encontro íntimo e especial com o artista, através de um repertório que une grandes sucessos de sua carreira a interpretações que revelam a profundidade de sua mensagem.

Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano

A recente polêmica entre o padre Fábio de Melo e Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente de uma cafeteria em Joinville (SC), ganhou um novo e inesperado desdobramento.

O religioso foi oficialmente denunciado ao Vaticano, especificamente à Congregação para a Doutrina da Fé — órgão responsável por avaliar condutas de membros da Igreja Católica.

Denúncia partiu de um bispo brasileiro

De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, um bispo de Santa Catarina protocolou a queixa no Vaticano, alegando que o comportamento do padre não refletiu uma atitude cristã.

A denúncia não deve gerar punições severas, mas o caso agora consta no histórico do religioso dentro da Igreja. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que, embora não haja consequências imediatas, a imagem de Fábio de Melo fica “manchada” no âmbito eclesiástico, uma vez que o Vaticano mantém registros de todas as denúncias recebidas.

Padre Fábio é alvo de processo na Justiça

Além da denúncia ao Vaticano, Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente da cafeteria Havanna, entrou com uma ação cível contra o padre e também se prepara para mover uma ação trabalhista contra a empresa.

O advogado do ex-funcionário, Eduardo Tocilo, afirmou que a empresa tentou se blindar da repercussão pública do vídeo divulgado, atribuindo toda a culpa ao colaborador, o que, segundo ele, resultou em uma demissão injusta.