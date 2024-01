Padre Fábio de Melo quebra o silêncio sobre caso de Júlio Lancellotti | A TARDE

Após ser criticado nas redes sociais por não se pronunciar sobre o caso do padre Júlio Lancelotti, que é alvo de um pedido de CPI na Câmara Municipal de São Paulo, o padre Fábio de Melo quebrou o silêncio.

“Ao longo dos anos, em campanhas específicas, ajudei e divulguei o seu trabalho social. Recentemente falei com ele, prestei minha solidariedade. Neste momento, peço que Deus o fortaleça, que o conduza, e que tudo se esclareça o mais rápido possível”, afirmou Fábio de Melo no X.

>> ‘Se eu morrer, a Cracolândia vai desaparecer?’, questiona padre Júlio Lancelotti

Em São Paulo, vereadores de direita querem investigar Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham com pessoas em situação de rua, com Júlio Lancelotti como principal investigado.

A abertura da CPI foi pedida pelo vereador Rubinho Nunes (União), um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), e contou com as 24 assinaturas necessárias dos vereadores. Desde a quinta-feira, 4, alguns vereadores, como Tammy Gretchen (PL) retiraram a assinatura.

A justificativa é que o padre Julio Lancellotti, comanda uma suposta “Máfia da Miséria” pelo seu trabalho social, principalmente com dependentes químicos na Cracolância.

“A gente tem que entender o problema na complexidade que ele tem. Quando dizem que a Cracolândia existe por causa de mim, eu sempre penso: ‘se eu morrer hoje ou amanhã, a Cracolândia vai desaparecer?’. Se eu sou a causa, é tão fácil de resolver. É só eu morrer que acabou a Cracolândia. Não tem mais...”, declarou Lancelotti em entrevista à GloboNews.