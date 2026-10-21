BRASIL
Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; veja quem tem direito
Valor vai cair na conta entre 24 de novembro e 7 de dezembro
O pagamento extra referente ao 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai cair a partir de novembro de 2026.
A quantia atende aposentados e pensionistas que passaram a receber benefícios previdenciários após a etapa de antecipação executada pelo governo federal.
Quem tem direito ao depósito?
O pagamento contempla segurados que tiveram aposentadorias, pensão por morte ou outro benefício previdenciário concedidos a partir de maio de 2026.
Por terem o benefício liberado após esse período, essas pessoas não receberam as parcelas antecipadas nos meses de abril e maio.
O valor pago poderá ser proporcional ao número de meses em que o cidadão recebeu o benefício durante o ano de 2026.
Quais públicos não recebem o repasse?
Os seguintes públicos não vão receber os repasses:
- Segurados que já receberam as duas parcelas durante a antecipação;
- Beneficiários do BPC/Loas, por se tratar de benefício assistencial.
Calendário dos depósitos
Os pagamentos vão ocorrer entre 24 de novembro e 7 de dezembro, segundo o cronograma do INSS.
A definição do dia considera o montante recebido e o número final do cartão de benefício, sem levar em conta o dígito após o traço.
A distribuição das datas obedece a duas faixas:
- Quem recebe até um salário mínimo conta com repasses a partir de 24 de novembro;
- Segurados com benefícios acima do piso nacional recebem a partir de 1º de dezembro.
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Saiba como consultar as informações
Os beneficiários conseguem checar os valores de forma digital pelo sistema oficial. Para isso, basta seguir estas etapas:
- Acessar o site ou o aplicativo Meu INSS;
- Fazer o login com a conta Gov.br;
- Selecionar a opção de extrato de pagamento.