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Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; veja quem tem direito

Valor vai cair na conta entre 24 de novembro e 7 de dezembro

Edvaldo Sales
Por
Pagamentos vão ocorrer entre 24 de novembro e 7 de dezembro
Pagamentos vão ocorrer entre 24 de novembro e 7 de dezembro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O pagamento extra referente ao 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai cair a partir de novembro de 2026.

A quantia atende aposentados e pensionistas que passaram a receber benefícios previdenciários após a etapa de antecipação executada pelo governo federal.

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Quem tem direito ao depósito?

O pagamento contempla segurados que tiveram aposentadorias, pensão por morte ou outro benefício previdenciário concedidos a partir de maio de 2026.

Por terem o benefício liberado após esse período, essas pessoas não receberam as parcelas antecipadas nos meses de abril e maio.

O valor pago poderá ser proporcional ao número de meses em que o cidadão recebeu o benefício durante o ano de 2026.

Quais públicos não recebem o repasse?

Os seguintes públicos não vão receber os repasses:

  • Segurados que já receberam as duas parcelas durante a antecipação;
  • Beneficiários do BPC/Loas, por se tratar de benefício assistencial.

Calendário dos depósitos

Os pagamentos vão ocorrer entre 24 de novembro e 7 de dezembro, segundo o cronograma do INSS.

A definição do dia considera o montante recebido e o número final do cartão de benefício, sem levar em conta o dígito após o traço.

A distribuição das datas obedece a duas faixas:

  • Quem recebe até um salário mínimo conta com repasses a partir de 24 de novembro;
  • Segurados com benefícios acima do piso nacional recebem a partir de 1º de dezembro.

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Saiba como consultar as informações

Os beneficiários conseguem checar os valores de forma digital pelo sistema oficial. Para isso, basta seguir estas etapas:

  • Acessar o site ou o aplicativo Meu INSS;
  • Fazer o login com a conta Gov.br;
  • Selecionar a opção de extrato de pagamento.
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Tags

13º salário INSS

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