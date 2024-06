Pai coloca veneno e mata filho na véspera do aniversário da criança | A TARDE

Uma criança de cinco anos, identificada como Anthony Levi, foi morta pelo pai, Matheus Soares Omena dos Santos, após ele comprar um veneno conhecido como chumbinho em uma feira do bairro Jacintinho, em Maceió, capital de Alagoas.

Segundo a Polícia Civil, o pai colocou o veneno no mingau que o filho consumiu. O garoto morreu na véspera do seu aniversário. De acordo com imagens das câmeras de segurança, é possível ver o pai levando Anthony até uma creche municipal e, logo em seguida, se despedindo do filho e descartando um frasco com o veneno. A perícia confirmou que a substância encontrada no frasco foi a responsável pela morte da criança.

O garoto foi sepultado na quarta-feira, 29. "Hoje, dia 28 de maio, em vez de estar comemorando o aniversário do meu filho, estou velando ele", disse a mãe do garoto à TV Gazeta. O autor do crime está preso.

Ainda segundo a polícia, a intenção do pai ao jogar o frasco com o veneno em uma lixeira da escola era jogar a culpa na instituição de ensino. A pena para homicídio qualificado com uso de veneno pode chegar a 30 anos de reclusão.

Publicações relacionadas