Pai espanca bebê de 3 meses de idade com corrente de portão

- Foto: Divulgação / Google Street View

Um bebê de apenas 3 meses de vida foi espancado pelo pai com uma corrente de cadeado na cidade de Caruaru, no Agreste pernambucano. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 21 anos, foi preso em flagrante.

A corporação autuou o agressor por lesão corporal e violência doméstica/familiar.

No sábado, 14, o suspeito foi capturado por equipes da Delegacia da Mulher de Caruaru e levado à delegacia para a realização dos procedimentos legais.

Leia também:

>> Força-tarefa desarticula indústria de produção de maconha em Irecê

>> Vídeo: brasileiros que morreram na França escutavam o hit "Só Fé"

>> Homem é autuado em R$ 3 mil reais por maus-tratos a cachorro

Como ocorreu

O crime foi cometido no Sítio Serra Velha, na zona rural de Caruaru, no mesmo dia. Equipes da Delegacia da Mulher deslocaram-se até o local e prenderam o suspeito em flagrante. A denúncia, enviada pelo WhatsApp, informava a localização do crime.

De acordo com informações, a mãe da criança alegou que o agressor estava bêbado quando tentou agredi-la e, em seguida, também atacou a bebê. A criança sofreu lesões na cabeça e arranhões no corpo.

O homem já havia sido autuado anteriormente por lesão corporal em casos de violência doméstica/familiar.