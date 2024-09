Vídeo: brasileiros que morreram na França escutavam o hit "Só Fé"

- Foto: Reprodução / Facebook

Os quatro brasileiros que morreram na madrugada desta segunda-feira, 16, em um acidente de carro na França, publicaram um vídeo cantando e se divertindo dentro no veículos ao som do hit "Só Fé", do cantor e compositor Grelo. As imagens foram gravadas dentro do carro minutos antes do acidente.

Em clima descontraído, os passageiros cantam junto com a música enquanto os passageiros dos bancos traseiros conversam entre si. Nas imagens, é possível notar que as quatro vítimas do acidente aparecem nas imagens utilizando cintos de segurança.

Segundo autoridades da cidade de Saône, o motorista perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Passat, que circulava em alta velocidade em uma estrada departamental perto da cidade de Saône, onde as vítimas viviam.

Leia também:

>> Acidente fatal: ônibus capota na Bahia e duas pessoas morrem

>> Morre motociclista que causou acidente em posto de gasolina

>> Mulher fica paralisada após acidente em agachamento com barra de 120kg

O carro bateu em uma árvore, teve o motor ejetado e ficou com o velocímetro parado em 180 km/h. O limite de velocidade na estrada era de 50 km/h. Dentre as vítimas, estava o cearense Denílson de Sousa Amaro, de 32 anos. A família tenta trazer o corpo dele para o Brasil.

O prefeito de Saône, Benoit Vuillemin, informou que abriu uma investigação sobre o caso. Pelas redes sociais, ele disse que a estrada já está reaberta. Conforme a AFP, as vítimas tinham idades entre 32 e 54 anos.