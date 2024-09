Acidente fatal: ônibus capota na Bahia e duas pessoas morrem

- Foto: Reprodução

Duas pessoas morreram na BA-030 em umn acidente de ônibus. O veículo capotou em um trecho que liga Caetité a Guanambi, cidades do sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite desse domingo, 15, na região da Serra dos Brindes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Com isso, duas pessoas foram arremessadas para fora do veículo e morreram.

As vítimas foram identificadas como Norivaldo, de 48 anos, e Genilson, 41.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) estiveram no local. Os corpos das vítimas foram levados pela equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).