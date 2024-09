Morre motociclista que causou acidente em posto de gasolina

Ainda não se sabe como o piloto foi baleado - Foto: Reprodução | TV Bahia

O motociclista que foi baleado e invadiu um posto de combustíveis na Avenida Juracy Magalhães Júnior, em Salvador, na manhã de segunda-feira, 16, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). A vítima, identificada como Cleiton Esquivel Mendes, de 26 anos, foi levada para atendimento médico após o incidente. A morte foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou Cleiton com marcas de disparos de arma de fogo. Ele foi imediatamente socorrido para o hospital.

Ainda não se sabe como o motociclista foi baleado. Após atingir a bomba, ele ainda bateu em um carro que estava parado no local. A Polícia Civil investiga o caso para determinar a autoria e a motivação do crime.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloisa Brito, explica que as equipes da PC foram até o local na tentativa de identificar se o indivíduo bateu no poste por já estar baleado ou se foi atingido por disparos já no posto de gasolina onde aconteceu o incidente. Serão buscadas testemunhas ou filmagens para entender como o caso ocorreu.

"As informações que nós temos aqui hoje, durante a manhã, indicam que um motoboy bateu em um poste, próximo à corredidoria da Polícia Civil, ali na avenida Juracim Magalhães Júnior. Ele foi socorrido para o hospital, o HGE, mas infelizmente veio a óbito. As nossas equipes se deslocaram até o local para verificar se o indivíduo bateu no poste porque já tinha sido baleado anteriormente, uma vez que ele foi atingido por um tiro na coxa, ou se estava no posto e foi atingido por algum projétil. A nossa busca agora será através de testemunhas e também levantando se existe algum tipo de filmagem no local que possa propiciar qual foi a dinâmica do evento", explicou.