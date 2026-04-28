ACIDENTE
Panela de pressão explode e deixa mulher com queimaduras de 1º grau
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Uma mulher foi vítima de uma explosão de panela de pressão nesta terça-feira, 28. Moradora da Quadra 3 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), em Brasília, ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada estável e consciente, apesar dos ferimentos graves espalhados pelo corpo.
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A mulher recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para atendimento médico, porém não teve seu atual estado de saúde divulgado publicamente pelo órgão. A causa da explosão também não foi revelada.
Sinais de que a panela vai explodir
Apesar de não ser um caso tão comum, é importante estar atento a alguns sinais de que a panela de pressão pode explodir na cozinha. São eles:
- chiado muito alto ou som de trincado
- pino de segurança que não libera vapor
- vazamento de ar pelas laterais da borracha
- panela estufada (dilatada)
- silêncio absoluto com o fogo alto
Caso perceba algum destes sinais, desligue o fogo imediatamente e espere a panela esfriar, evitando um acidente grave.
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