Papa Francisco manda mensagem para atingidos por ciclone no RS

O papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade aos atingidos pelo ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul e falou em "rastro de destruição e morte". Nesta sexta-feira, 8, o secretário de Estado do pontífice, cardeal Pietro Parolin, assinou um telegrama para o arcebispo de Santa Maria (RS) e presidente regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Leomar Brustolin.

Francisco se manifesta pela reconstrução das localidades que foram atingidas pelas chuvas de forma rápida e eficaz. O papa ainda concedeu a bênção apostólica aos atingidos pela tragédia.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que até a noite desta sexta-feira, 8, 41 mortes foram registradas e 46 pessoas ainda estariam desaparecidas. As cidades de Muçum, Roca Sales, Nova Bassano, Santa Tereza e Bento Gonçalves estão entre as mais atingidas pelo ciclone extratropical.

Por consequência do temporal, 12 municípios decretaram situação de emergência. As chuvas provocaram transtornos em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes.

Segundo informações da Defesa Civil, o número de desabrigados no Rio Grande do Sul é de 3.046, além de 7.781 desalojados. Cerca de 135 mil pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone no estado.