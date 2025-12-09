25 ANOS
Parceiro do Grupo A Tarde, Poder360 é homenageado no Prêmio Aberje
Site recebeu menção honrosa de Mídia do Ano, na categoria Plataforma Digital
Por Luiza Nascimento
Parceiro do Grupo A Tarde, o site Poder360 foi homenageado no 51º Prêmio Aberje, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, no Boulevard JK, no Itaim Bibi, em São Paulo.
Na ocasião, o Poder360 recebeu uma menção honrosa de Mídia do Ano, na categoria Plataforma Digital.Com 25 anos de existência completados em 2025, o jornal digital é comandado pelo diretor de Redação Fernando Rodrigues e foi homenageado pelo “pioneirismo de um veículo nativo digital que transformou a cobertura dos bastidores de Brasília em inteligência estratégica”.
“É uma honra receber esse reconhecimento em uma premiação tão relevante para a comunicação brasileira. O Poder360 nasceu digital e tem, desde o início, o compromisso de oferecer informação precisa, contextualizada e independente sobre os fatos que moldam o poder no Brasil. Ver esse esforço reconhecido pela Aberje fortalece nosso propósito e inspira nossa equipe a seguir inovando”, disse Guilherme Alpendre, COO do Poder360.
Em 2018, o site venceu na categoria Mídia Digital do Ano. Na ocasião, o júri explicou a escolha dizendo que o jornal digital é “a prova de que é possível, sim, fazer jornalismo sério na internet”.
Leia Também:
Confira a lista de premiados
Ganhadores de Mídias do Ano em 2025:
- O Globo (jornal impresso);
- Globonews/Liderança S/A (programa de TV);
- Amazônia Vox (mídia regional);
- Canal Meio(plataforma digital).
Ao lado do Poder360, também foram homenageados:
- Estado de S.Paulo (150 anos);
- TV Globo (60 anos);
- Diário de Pernambuco (200 anos);
- Correio Braziliense (65 anos);
- Valor Econômico (25 anos);
- InfoMoney (25 anos);
- Jornalistas&Cia (30 anos).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes