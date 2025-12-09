Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

25 ANOS

Parceiro do Grupo A Tarde, Poder360 é homenageado no Prêmio Aberje

Site recebeu menção honrosa de Mídia do Ano, na categoria Plataforma Digital

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/12/2025 - 10:54 h
Imagem ilustrativa da imagem Parceiro do Grupo A Tarde, Poder360 é homenageado no Prêmio Aberje
-

Parceiro do Grupo A Tarde, o site Poder360 foi homenageado no 51º Prêmio Aberje, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, no Boulevard JK, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Na ocasião, o Poder360 recebeu uma menção honrosa de Mídia do Ano, na categoria Plataforma Digital.Com 25 anos de existência completados em 2025, o jornal digital é comandado pelo diretor de Redação Fernando Rodrigues e foi homenageado pelo “pioneirismo de um veículo nativo digital que transformou a cobertura dos bastidores de Brasília em inteligência estratégica”.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É uma honra receber esse reconhecimento em uma premiação tão relevante para a comunicação brasileira. O Poder360 nasceu digital e tem, desde o início, o compromisso de oferecer informação precisa, contextualizada e independente sobre os fatos que moldam o poder no Brasil. Ver esse esforço reconhecido pela Aberje fortalece nosso propósito e inspira nossa equipe a seguir inovando”, disse Guilherme Alpendre, COO do Poder360.

Em 2018, o site venceu na categoria Mídia Digital do Ano. Na ocasião, o júri explicou a escolha dizendo que o jornal digital é “a prova de que é possível, sim, fazer jornalismo sério na internet”.

Leia Também:

Fundação Paulo Cavalcanti ganha homenagem no Prêmio Cidadão Voluntário
Advogada da Bahia influencer é indicada a prêmio do TikTok
Cachorro é indicado a prêmio de cinema pela primeira vez na história

Confira a lista de premiados

Ganhadores de Mídias do Ano em 2025:

  • O Globo (jornal impresso);
  • Globonews/Liderança S/A (programa de TV);
  • Amazônia Vox (mídia regional);
  • Canal Meio(plataforma digital).

Ao lado do Poder360, também foram homenageados:

  • Estado de S.Paulo (150 anos);
  • TV Globo (60 anos);
  • Diário de Pernambuco (200 anos);
  • Correio Braziliense (65 anos);
  • Valor Econômico (25 anos);
  • InfoMoney (25 anos);
  • Jornalistas&Cia (30 anos).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comunicação empresarial inovação digital jornalismo brasileiro mídia digital Poder360 Prêmio Aberje

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x