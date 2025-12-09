Parceiro do Grupo A Tarde, Poder360 é homenageado no Prêmio Aberje

- Foto: Divulgação

Parceiro do Grupo A Tarde, o site Poder360 foi homenageado no 51º Prêmio Aberje, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, no Boulevard JK, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Na ocasião, o Poder360 recebeu uma menção honrosa de Mídia do Ano, na categoria Plataforma Digital.Com 25 anos de existência completados em 2025, o jornal digital é comandado pelo diretor de Redação Fernando Rodrigues e foi homenageado pelo “pioneirismo de um veículo nativo digital que transformou a cobertura dos bastidores de Brasília em inteligência estratégica”.

“É uma honra receber esse reconhecimento em uma premiação tão relevante para a comunicação brasileira. O Poder360 nasceu digital e tem, desde o início, o compromisso de oferecer informação precisa, contextualizada e independente sobre os fatos que moldam o poder no Brasil. Ver esse esforço reconhecido pela Aberje fortalece nosso propósito e inspira nossa equipe a seguir inovando”, disse Guilherme Alpendre, COO do Poder360.

Em 2018, o site venceu na categoria Mídia Digital do Ano. Na ocasião, o júri explicou a escolha dizendo que o jornal digital é “a prova de que é possível, sim, fazer jornalismo sério na internet”.

Confira a lista de premiados

Ganhadores de Mídias do Ano em 2025:

O Globo (jornal impresso);

Globonews/Liderança S/A (programa de TV);

Amazônia Vox (mídia regional);

Canal Meio(plataforma digital).

Ao lado do Poder360, também foram homenageados: