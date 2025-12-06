Fundação Paulo Cavalcanti ganha homenagem no Prêmio Cidadão Voluntário

Após 13 anos, Câmara de Salvador retoma prêmio - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Câmara Municipal de Salvador dedicou a manhã desta sexta-feira, 5, a uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional do Voluntário, ocasião em que voltou a ser concedido, após um intervalo de 13 anos, o Prêmio Cidadão Voluntário Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A 7ª edição reuniu, no Plenário Cosme de Farias, representantes do poder público, organizações sociais e lideranças comunitárias.

Entre as instituições presentes esteve a Fundação Paulo Cavalcanti. Durante a cerimônia, diversos nomes ligados ao trabalho social receberam reconhecimento pelo impacto de suas ações. O fundador da entidade, Paulo Cavalcanti, integrou o grupo de homenageados e ressaltou, em seu discurso, que o voluntariado representa a essência da dignidade humana e sustenta a construção de uma cidadania ativa.

Ele também defendeu a necessidade de atualizar os mecanismos de incentivo às doações no país, citando o Projeto de Lei de Iniciativa Popular recentemente apresentado pela sociedade civil.

A sessão destacou ainda o papel de outras lideranças e organizações que atuam na promoção do cuidado comunitário e reforçou a importância da união de iniciativas sérias e comprometidas para ampliar a transformação social.