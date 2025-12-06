Caso de raiva em cachorro em Salvador após 20 anos é descartado

- Foto: Reprodução

Um novo exame, realizado nesta sexta-feira, 5, descartou o caso de raiva em um filhote de cachorro em Salvador. O animal tinha testado positivo para a doença na última semana, o que acendeu o alerta, pois tinha sido o primeiro caso registrado na capital baiana em 20 anos.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que deu o diagnóstico anterior, em 28 de novembro, também foi responsável pelo novo exame, que descartou a doença.

Casos de raiva em Salvador

Com o resultado, Salvador volta à marca de 20 anos sem registros de raiva em cães. Em 2025, os casos confirmados na capital baiana foram em dois morcegos e dois equinos.

No entanto, a Prefeitura de Salvador afirma que mesmo com a negativação do caso no filhote de cachorro, ações de vigilância e prevenção seguem ativas e intensificadas.

As medidas adotadas são:

bloqueio vacinal nas áreas onde o animal inicialmente investigado circulou;

busca ativa de pessoas e animais com possível exposição;

visitas casa a casa com Agentes de Combate às Endemias;

orientações sobre sinais clínicos e condutas seguras;

monitoramento contínuo da circulação viral;

emissão de alerta epidemiológico para unidades de saúde, vigilâncias e serviços que lidam com animais.

Casos na Bahia

Dados da Sesab apontam que, em 2025, o Estado registrou 92 casos de raiva em animais entre janeiro e novembro. Entre eles foram morcegos (32), bovinos (24) e equinos (19). O número equivale ao crescimento de 95% em quatro anos.

Com 14 casos, fevereiro foi o mês com mais confirmações. As cidades afetadas não foram divulgadas.

Em humanos, o último caso foi em 2017, no município de Paramirim, no sudoeste do estado, após contato com um morcego.