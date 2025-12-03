PREOCUPAÇÃO
Caso de raiva reaparece em Salvador após 20 anos sem registro
Segundo a SMS, provavelmente cachorro teve contato com animais silvestres antes de ser resgatado
Por Leilane Teixeira
Um caso de raiva foi confirmado em um filhote de cachorro em Salvador, sendo a primeira ocorrência da doença na capital baiana após 20 anos sem registro. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quarta-feira, 3.
O animal havia sido adotado após ser encontrado na rua e morrer no dia 20 de novembro. O diagnóstico, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), saiu apenas no dia 28.
A SMS informou, em nota, que o filhote tinha menos de três meses e provavelmente teve contato com animais silvestres antes de ser resgatado. O Ministério da Saúde não recomenda a vacina antirrábica para animais nessa faixa etária.
Medidas adotadas pela prefeitura
Após o caso, o município suspendeu protocolos e iniciou uma série de ações emergenciais, direcionadas a equipes de saúde, vigilâncias municipais, serviços que lidam com animais e unidades assistenciais. Entre as medidas estão:
- bloqueio vacinal nas áreas onde o animal circulou;
- busca ativa de pessoas e animais que tiveram contato com o filhote, com avaliação para profilaxia humana quando necessário;
- visitas casa a casa por veterinários e agentes de endemias;
- vacinação de cães e gatos do entorno e orientação aos moradores;
- investigações epidemiológicas em conjunto com a vigilância estadual e o Ministério da Saúde.
Prevenção e orientações
A SMS reforçou que a forma mais eficaz de prevenção é manter a vacinação de cães e gatos a partir dos três meses de idade. Também alertou para cuidados essenciais:
- evitar contato com morcegos, raposas, saguis e outros animais silvestres, vivos ou mortos;
- acionar o Centro de Controle de Zoonoses pelo (71) 3202-0984 ou 156 ao encontrar animais silvestres em residências;
- manter atualizada a profilaxia pré-exposição para profissionais que manipulam animais.
O que fazer em situações de risco?
A população deve ficar atenta a comportamentos suspeitos:
- pessoas mordidas, arranhadas ou expostas à saliva de animais suspeitos devem procurar imediatamente atendimento de saúde;
- morcegos mortos, caídos ou com comportamento anormal não devem ser tocados — a recomendação é chamar a vigilância;
- animais domésticos com agressividade repentina, salivação excessiva ou dificuldade motora devem ser avaliados por um veterinário, e o caso deve ser comunicado às autoridades.
