Passageiros são presos pela PF após tentar embarcar com drogas

Prisões foram realizadas com o auxílio de cães farejadores e tecnologia de raios-x - Foto: Raphael Muller

Entre os dias 21 e 23 de março de 2025, a Polícia Federal realizou uma série de operações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, resultando em prisões significativas. Durante essas ações, dois passageiros foram detidos por tráfico de drogas, enquanto outros dois fugitivos da Justiça foram capturados.

A primeira prisão envolveu um homem de 72 anos, natural da Austrália, flagrado com mais de cinco quilos de cocaína escondidos em lençóis. O suspeito tinha a intenção de levar a droga para a Suíça. A segunda prisão foi de uma mulher brasileira, que estava prestes a embarcar para a França. Ela foi encontrada com duas malas contendo cocaína impregnada em um material semelhante a borracha, que envolvia os objetos.

Além disso, dois indivíduos que possuíam mandados de prisão em aberto foram capturados enquanto realizavam os procedimentos migratórios. As prisões foram realizadas com o apoio de cães farejadores, raios-x e espectrômetro de massa, técnicas que ajudaram a identificar e interceptar as drogas.