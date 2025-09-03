Pastor mirim reage a acusações de falso profeta: "Deixa eu falar da sua amante"

O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos - Foto: Reprodução

Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido como “pastor mirim”, reagiu a um fiel que o chamou de “falso profeta” durante um culto na Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, em Carapicuíba (SP). As imagens do episódio viralizaram nas redes sociais e repercutiram em emissoras de rádio e TV.

No vídeo, Miguel se dirige a um homem identificado como Cléber, que não aparece nas imagens. “Está me chamando de falso pastor, Cléber? Não deixa eu falar da sua amante, não, Cléber? Não deixa eu falar da Clara não, Cléber? Você tá me chamando de falso pastor, Cléber? Tira a camisinha de dentro da carteira, Cléber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, te pego no meio da multidão, porque Deus tá falando que tem que respeitar o profeta”.

Em seguida, o adolescente pede que os fiéis levantem as mãos e afirma: “Vai dar tudo certo na sua vida”.

Trajetória e notoriedade

Miguel ganhou notoriedade por declarações polêmicas, como afirmar que seria capaz de curar o câncer e solicitar contribuições financeiras em troca de bênçãos. O adolescente também relatou que nasceu surdo e mudo, sem tímpanos e cordas vocais, e que teria iniciado sua missão religiosa aos 3 anos, após ser curado.

Atualmente, Miguel participa de eventos religiosos em diferentes estados e concede entrevistas para rádios, TVs e podcasts, atraindo atenção da mídia e de fiéis em todo o país.