Geração Z abandona o feed e muda as regras do Instagram

A Geração Z está transformando a forma como usamos as redes sociais. Ao contrário dos Millennials, que lotavam Orkut, Fotolog e o início do Instagram com fotos de viagens, festas e momentos pessoais, os jovens nascidos entre 1995 e 2010 vêm aderindo à tendência do “Feed Zero”, os perfis sem nenhuma publicação.

O que é “Feed Zero” e por que virou tendência?

O termo “Feed Zero” se refere à prática de manter o perfil no Instagram ativo, mas sem fotos publicadas. O comportamento marca uma mudança cultural: em vez de priorizar registros permanentes, os jovens preferem conteúdos temporários, como os Stories, que desaparecem em 24 horas, ou conversas privadas via direct.

Essa escolha reflete uma rejeição ao perfeccionismo estético que dominou o Instagram nos últimos anos. Em vez de feeds impecáveis e editados, a Geração Z busca espontaneidade e autenticidade.

A pandemia e o impacto da superexposição digital

A pandemia de Covid-19 acelerou essa mudança. Com mais tempo online, os jovens perceberam os riscos da superexposição, incluindo ataques virtuais e a permanência de registros públicos. Além disso, o aumento de fake news e da desinformação reforçou a cautela sobre o que compartilhar e com quem.

Outro fator é a preocupação com o uso indevido de fotos. Com os avanços da inteligência artificial, a manipulação de imagens e vídeos se tornou mais acessível, o que gera desconforto em manter registros permanentes disponíveis. A solução encontrada pela Geração Z foi apostar em conteúdos temporários, que oferecem maior controle.

Autenticidade acima da estética

Enquanto o Instagram expandiu recursos para publicação, os jovens caminharam no sentido oposto. Eles rejeitam o ideal de perfeição e preferem compartilhar apenas com amigos próximos. A espontaneidade, ainda que com fotos simples e sem edição, se tornou um valor central.

Essa tendência pressiona plataformas como o Instagram a se adaptarem. A rede, que sempre valorizou imagens permanentes e editadas, enfrenta uma geração que prioriza privacidade e interações efêmeras. Além disso, novas regras exigirão autorização dos pais para menores de 16 anos, o que pode mudar ainda mais o cenário digital.

A prática do “Feed Zero” revela um movimento maior: os jovens querem liberdade para aparecer menos, se expor com mais cautela e viver uma experiência digital menos marcada pela cobrança de perfeição e mais próxima da vida real.